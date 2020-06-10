Сірникову фабрику у Березному (Рівненська область) закрили на тиждень через спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомив перший заступник голови адміністрації Сергій Подолін під час брифінгу Рівненської ОДА, пише Здоров'я 24.

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Відповідне рішення прийняла Березнівська комісія ТЕБ та НС.

Ще вчора стало відомо, що на підприємстві коронавірус виявили у 5 працівників, а фабрика працювала у звичному режимі.

У контактних осіб відібрали зразки для проведення ПЛР-тестування і відправили на дослідження. Подолін заявив, що фабрику закрили на тиждень.

ТзОВ "Українська сірникова фабрика" це українське підприємство деревообробної промисловості, розташоване у Березне Рівненської області.

Важливо! Станом на 10 червня в Україні зареєстрували 28 381 хворий на COVID-19. З них 12 769 одужали, але 833 померли.