Спичечную фабрику в Березном (Ровненская область) закрыли на неделю из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Подолин во время брифинга Ровненской ОГА, пишет Здоровье 24.

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Соответствующее решение приняла Березновская комиссия ТЭБ и ЧС.

Еще вчера стало известно, что на предприятии коронавирус обнаружили у 5 работников, а фабрика работала в обычном режиме.

У контактных лиц отобрали образцы для проведения ПЦР-тестирование и отправили на исследование. Подолин заявил, что фабрику закрыли в неделю.

ООО "Украинская спичечная фабрика" является украинским предприятием деревообрабатывающей промышленности, расположенном в Березном Ровненской области.

Важно! По состоянию на 10 июня в Украине зарегистрировали 28 381 больного COVID-19. Из них 12 769 выздоровели, но 833 умерли.