На предприятии "Украинская спичечная фабрика" в марте подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди работников.

Об этом сообщает пресс-служба Ровненской ОГА на странице в фейсбуке.

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Отмечается, что контактные лица уже установлены и они находятся под наблюдением семейных врачей.

По информации областного лабораторного центра, на предприятии "Украинская спичечная фабрика" в марте подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19. 1 пациент госпитализирован, другие – на самоизоляции,

– говорится в пресс-службt.

Сейчас предприятие работает в обычном режиме.

По состоянию на 9 июня в Ровyенской области зафиксировано 2094 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине подтверждено 27 856 случаев инфицирования, 12412 человек выздоровели, 810 умерли.