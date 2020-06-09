Сегодня во Всемирной организации здравоохранения опровергли информацию о том, что коронавирус редко передается от людей без симптомов.

Представительница ВОЗ Мария ван Керхове ранее заявила, что бессимптомная передача коронавируса – это редкость. Но сейчас она уточнила, что не это имела в виду, ведь информация точно неизвестна, сообщает CNN.

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По ее словам, известно, что есть люди, которые могут передавать коронавирус бессимптомно, но исследований на эту тему довольно мало.

Керхове пояснила, что некоторые исследователи пытались подсчитать, сколько инфицированных COVID-19 не имеют симптомов и какую роль они играют в распространении инфекции, но таких исследований достаточно мало и именно они считаются редкими.

Вчера во время пресс-конференции я имела в виду то, что существует очень мало исследований, изучавших бы бессимптомные случаи коронавируса. Это очень небольшой набор исследований, и поэтому я так ответила на вопрос на пресс-конференции,

– заявила Мария ван Керхове.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям со здоровьем Майк Райан во время этой же пресс-конференции добавил, что еще многое предстоит узнать о возможном бессимптомном распространении коронавируса.

По его словам, SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, например, когда кто-то кашляет или чихает. Но он подчеркнул, что некоторые исследователи допускают возможность передачи коронавируса и во время разговора.