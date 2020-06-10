В Украине 5 дней подряд фиксировали снижение количества случаев COVID-19. Сделанных в эти дни ПЦР-тестов также становилось все меньше.

Так, если за сутки 4 июня, по данным Центра общественного здоровья, в Украине было проведено 11 235 ПЦР-тестов, то с каждым следующим днем их количество уменьшалось и уже 8 июня эта цифра составила 6 359. Заведующий отделом эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОС Роман Родина пояснил сайту 24 канала, почему количество сделанных тестов уменьшается и можно ли это трактовать как спад уровня заболеваемости.

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Основные факторы

Первый

Когда анализируем данные по заболеваемости, не следует забывать о показателе, который, собственно, и определяет количество исследований – это количество подозрений.

Когда у человека есть симптомы, характерные для коронавирусной болезни, у него берут мазок и доставляют его на исследование в лабораторный центр. Если подозрений мало, то, соответственно, и лабораторных исследований будет небольшое количество.

Если мы посмотрим на цифру подозрительных случаев за те же последние 5 суток, то можем увидеть, что количество подозрений уменьшилось почти вдвое. Это означает, что люди не обращались к врачам – возможно, из-за выходных. И, соответственно, врачи не отбирали мазки и не доставляли их в лабораторию,

– отметил Роман Родина.

В то же время он отмечает: лаборатории работают в режиме 24/7 и их нагрузка не зависит от того, выходной это или рабочий день.

Второй

В некоторых регионах из-за большого количества образцов на исследования в лабораториях были очереди. Сейчас они в основном уменьшились, в частности в Киеве, или их вообще нет. Ранее лаборатория при небольшом количестве подозрительных случаев могла делать те образцы, которые стояли в очереди. Если же очереди нет, то, соответственно, и образцов тоже.

Лаборатории в Украине работают ежедневно в обычном режиме / Фото Getty Images

Третий

Заключается в том, что Минздрав изменил стратегию тестирования и ввел тесты иммуно-ферментного анализа (ИФА). На них сейчас тестируют медиков каждые 14 дней, пограничников, правоохранителей, нацгвардейцев – то есть тех специалистов, которые чаще всего контактируют с людьми.

Если раньше все они тестировались методом ПЦР, то сейчас – ИФА. И можно увидеть, что количество тестирований последним методом постепенно увеличивается. Это так называемое перераспределение видов исследований. Скажем, больница, в которой есть ИФА-аппарат, может тестировать своих врачей – их образцы не будут ехать в лабораторный центр и ждать там в общей очереди. Это – разгрузка и оптимизация исследований в целом.

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Когда будет спад пандемии

Кроме того, хотя количество образцов становится меньше, эффективность исследования – количество выявленных больных, процент от общего – остается таким же. А говорить о том, что есть повышение или понижение уровня заболеваемости можно только в том случае, когда будет одинаковое количество образцов.

Например, когда было сделано более 11 тысяч тестов за сутки, из них положительных было более 550. Если мы посчитаем этот процент и процент положительных сейчас, то он не уменьшается,

– объяснил Роман Родина.

Да, это может быть связано с тем, что болезнь идет на спад. Но, по словам эксперта, стоит вспомнить, например, что на прошлой неделе было несколько рекордных цифр, которые связаны в том числе с тем, что люди не следуют правилам, которые ввели с ослаблением карантина. В частности, это касается проезда в общественном транспорте.

"Контакт – плотный и вероятность того, что человек будет инфицирован, в разы повышается. Поэтому очень важно соблюдать существующие правила ограничений – карантин еще не закончился", – резюмировал специалист.

По состоянию на 10 июня количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Украине выросло – за сутки заболели 525 человек. Общее число людей с этим диагнозом – 28 381. За последние сутки провели 8 496 ПЦР-тестов.