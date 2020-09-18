Жителі Сінгапуру, які будуть правильно харчуватися, займатися спортом і дотримуватися режиму сну, зможуть заробити до 280 доларів.

Це прописано в угоді, яку уряд країни уклав з Apple.

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Умови проєкту LumiHealth

Участь в проєкті LumiHealth, який буде тривати 2 роки, добровільна. В рамках ініціативи за допомогою смартгодинника Apple Watch жителі країни зможуть стежити за своїм здоров'ям і отримувати матеріальну винагороду за здоровий спосіб життя.

Учасникам, поряд з розумними годинами Apple, буде потрібен iPhone та однойменний з програмою мобільний додаток LumiHealth, який з'явиться в App Store в жовтні 2020 року.

Жителі Сінгапуру, які вирішили приєднатися до програми, зможуть заробляти до 380 сінгапурських доларів (близько 280 доларів США) у вигляді винагород і заохочувальних ваучерів, які будуть нараховуватися за виконання завдань і досягнення цілей.

Користь для учасників LumiHealth

Зокрема, буде заохочуватися фізична активність, така як ходьба, фізичні вправи, плавання або йога. Крім того, LumiHealth запропонує персоналізовані програми тренувань і нагадування про необхідність медогляду і профілактичних щеплень. Змагальна складова в додатку буде підштовхувати користувачів вибирати більш здорову їжу і дотримуватися режиму сну.

У заяві Apple сказано, що програма розроблена з урахуванням вимог щодо дотримання конфіденційності і безпеки користувачів. В американській корпорації підкреслили, що вся інформація користувачів буде зашифрована, і ніякі дані не будуть продані або передані стороннім компаніям для маркетингових цілей.