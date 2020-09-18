Жители Сингапура, которые будут правильно питаться, заниматься спортом и соблюдать режим сна, смогут заработать до 280 долларов.

Это прописано в соглашении, которое правительство страны заключило с Apple.

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Условия проекта LumiHealth

Участие в проектах LumiHealth, который будет длиться 2 года, добровольное. В рамках инициативы с помощью смарт-часов Apple Watch жители страны смогут следить за своим здоровьем и получать материальное вознаграждение за здоровый образ жизни.

Участникам, вместе с умными часами Apple, потребуется iPhone и одноименное с программой мобильное приложение LumiHealth, которое появится в App Store в октябре 2020 года.

Жители Сингапура, которые решили присоединиться к программе, смогут зарабатывать до 380 сингапурских долларов (около 280 долларов США) в виде вознаграждений и поощрительных ваучеров, которые будут начисляться за выполнение задач и достижение целей.

Польза для участников LumiHealth

В частности, будет поощряться физическая активность, такая как ходьба, физические упражнения, плавание или йога. Кроме того, LumiHealth предложит персонализированные программы тренировок и напоминание о необходимости медосмотра и прививок. Соревновательная составляющая в приложении будет подталкивать пользователей выбирать более здоровую пищу и соблюдать режим сна.

В заявлении Apple говорится, что программа разработана с учетом требований относительно конфиденциальности и безопасности пользователей. В американской корпорации подчеркнули, что вся информация пользователей будет зашифрована, и никакие данные не будут проданы или переданы сторонним компаниям для маркетинговых целей.