Навіть звичайні, на перший погляд, симптоми можуть бути провісниками небезпечних хвороб. Головні неочевидні ознаки, за яких неодмінно слід звернутись до лікаря, назвали в американському медичному центрі Mayo Clinic.

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Незрозуміла втрата ваги

Якщо ви втрачаєте вагу, але при цьому не докладаєте для цього зусиль і немає інших факторів. які могли б на це вплинути, це може бути симптомом одразу декількох хвороб:

гіпертиреозу;

діабету;

хвороб печінки;

депресії;

раку;

порушення процесів травлення та погане всмоктування – перешкоджання засвоєнню організмом поживних речовин.

Зверніть увагу! Втрата 5% ваги упродовж 6 – 12 місяців є небезпечною та потребує фахової консультації.

Підвищена температура

Узагалі підвищення температура – це нормальна реакція організму, спосіб боротьби з інфекцією.

А тому, лихоманка може бути симптомом багатьох інфекційних захворювань – від інфекції сечовивідних шляхів до туберкульозу. Водночас. певні ліки теж можуть викликати таку побічну реакцію, як підвищена температура.

Однозначно зверніться до лікаря, якщо температура тримається понад 3 дні або сягає 39,4॰C.

Задишка

Задишка без видимих причин, як от фізичне навантаження, ожиріння чи стрімке підняття вгору, може бути симптом захворювань.

Ось список станів, які можуть викликати задишку:

хронічне обструктивне захворювання легень;

бронхіт;

астма;

пневмонія;

тромб у легенях;

хвороби серця;

панічна атака.

Зміни у роботі кишківника

Небезпечні зміни у роботі кишківника:

кал з кров'ю, чорний;

постійна діарея або закреп;

частий біль у шлунку.

Ці стани можуть бути симптомами бактеріальної, вірусної або паразитарної інфекції. Встановити точну – зможе лікар. Також ці зміни викликають синдром подразненого кишківника та рак товстої кишки.

Сплутана свідомість

Однозначно, слід звернутися до лікаря, якщо в людини присутні:

погіршення навичок мислення;

труднощі з концентрацією;

зміни в поведінці.

Це стани можуть бути наслідком інфекції, зневоднення, поганого харчування, психічних розладів.

Відчуття ситості від малої кількості їжі

Якщо ви відчуваєте ситість дуже швидко або після невеликої кількості їжі, це тривожний сигнал. Раннє насичення часто супроводжується нудотою, блювотою, здуттям живота або втратою ваги.

Причини раннього насичення:

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – запалення оболонки та порушення функцій стравоходу;

пептична виразка;

рак шлунка.

Спалахи світла

Яскраві плями та спалахи світла можуть бути ознаками двох хвороб: мігрені та відшарування сітківки. Остання може спричинити втрату зору, а тому за наявності цих станів, слід звернутись до лікаря.

Своєчасне звернення за медичною допомогою може запобігти небажаним наслідкам.