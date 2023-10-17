Даже обычные, на первый взгляд, симптомы могут быть предвестниками опасных заболеваний. Главные неочевидные признаки, по которым обязательно следует обратиться к врачу, назвали в американском медицинском центре Mayo Clinic.

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Непонятная потеря веса

Если вы теряете вес, но при этом не прилагаете для этого усилия и нет других факторов. которые могли бы на это повлиять, это может быть симптомом сразу нескольких болезней:

гипертиреоза;

диабета;

болезней печени;

депрессии;

рака;

нарушение процессов пищеварения и плохое всасывание – воспрепятствование усвоению организмом питательных веществ.

Обратите внимание! Потеря 5% веса в течение 6 – 12 месяцев опасна и требует профессиональной консультации.

Повышенная температура

Вообще повышение температуры – это нормальная реакция организма, способ борьбы с инфекцией.

Поэтому лихорадка может быть симптомом многих инфекционных заболеваний – от инфекции мочевыводящих путей до туберкулеза. В то же время. определенное лекарство тоже может вызвать такую побочную реакцию, как повышенная температура.

Однозначно обратитесь к врачу, если температура держится более 3 дней или достигает 39,4°C.

Одышка

Одышка без видимых причин, таких как физическая нагрузка, ожирение или стремительное поднятие вверх, может быть симптомом заболеваний.

Вот список состояний, которые могут вызвать одышку:

хроническое обструктивное заболевание легких;

бронхит;

астма;

пневмония;

тромб в легких;

болезни сердца;

паническая атака.

Изменения в работе кишечника

Опасные изменения в работе кишечника:

кал с кровью, чёрный;

постоянная диарея или запор;

частые боли в желудке.

Эти состояния могут являться симптомами бактериальной, вирусной или паразитарной инфекции. Установить точную – сможет врач. Также эти изменения вызывают синдром раздраженного кишечника и рак толстой кишки.

Спутаное сознание

Однозначно следует обратиться к врачу, если у человека присутствуют:

ухудшение навыков мышления;

трудности с концентрацией;

изменения в поведении.

Это состояния могут являться следствием инфекции, обезвоживания, плохого питания, психических расстройств.

Чувство сытости от малого количества пищи

Если вы чувствуете сытость быстро или после небольшого количества пищи, это тревожный сигнал. Раннее насыщение часто сопровождается тошнотой, рвотой, вздутием живота или потерей веса.

Причины раннего насыщения:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – воспаление оболочки и нарушение функций пищевода;

пептическая язва;

рак желудка.

Вспышки света

Яркие пятна и вспышки света могут быть признаками двух болезней: мигрени и отслойки сетчатки. Последняя может привести к потере зрения, поэтому при наличии этих состояний следует обратиться к врачу.

Своевременное обращение за медицинской помощью может предотвратить нежелательные последствия.