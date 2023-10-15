Една Волмслі народилася 9 жовтня 1916 року, жінку вважають найстаршою в Ланкаширі. Наразі жінка проживає у будинку для догляду. І усі, хто знаю Едну зазначають, що в неї завжди під рукою – чашка чаю – це уже її "фішка".

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Свій 107-й день народження Една описала як веселий час. За словами жінки, секрет її довголіття в харчуванні.

"Я завжди добре харчувалась і мала хороший апетит", – поділилась іменинниця.



Жінка вважає, що прожила довге і щасливе життя / Фото Daily Mail

Також жінка вважає, що має ще одну зброю проти старіння – любов до поезії. Една розповіла, що завжди любила вірші й ще в 90 років декламувала твори, які вивчила в школі.

Жінка також любить подорожувати і в свій час самостійно відвідала Індію і практикувала йогу.



У свій 107-й день народження жінка не втрачає почуття гумору / Фото Daily Mail

Більше про життя Едни

Една народилась у часи Першої світової війни, коли їй була 23 роки саме розпочалась Друга світова війна. Жінка застала правління трьох королів, королеви, а зараз живе в часи правління п'ятого монарха.

Една пережила дві пандемії: іспанський грип 1918 – 1919 років та коронавірус 2020 року.

Жінка є матір'ю трьох дітей, має трьох онуків та четверо правнуків.