Міністерство охорони здоров'я в бюджеті 2021 року підвищило тариф на "первинку" до 710 грн за одного пацієнта, загалом на фінансування "первинки" за програмою медгарантій закладено 23,5 мільярда гривень.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Стипанов, пише 24 канал.

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Він зазначив, що виплати збільшили через інфляцію.

Максим Степанов “Цього року сума становить 600 грн, у наступному році ми заклали 710 грн. Ми підвищили цей тариф. Його не підвищували два роки і з урахуванням індексу інфляції, коефіцієнтів інфляції ми підвищили цей тариф”.

За словами міністра, також впроваджують коригувальні коефіцієнти, крім кількості пацієнтів, з якими підписує декларацію лікар.

Це пацієнти з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом або з іншими захворюваннями, робота лікаря в гірських районах. Також через коефіцієнти ми вимагатимемо максимальної якості надання допомоги сімейними лікарями. У нас є відповідні критерії, наприклад супровід імунізації. Також ми заклали суму за ведення на амбулаторному рівні хворих на туберкульоз,

– додав Степанов.

Реформа первинної ланки медицини

Перший етап реформи розпочався у 2018 та торкнувся первинної ланки, на яку велика надія, тому що на цьому рівні до 90% медичних проблем з хворим будуть вирішуватися сімейним лікарем.

Навіть критики медреформи визнали, що зміни, які відбулися за Уляни Супрун з первинкою є позитивними та пішли на користь пацієнтам і лікарям. Перші змогли самостійно обирати спеціаліста, а другі отримали гідну оплату праці.

Також реформа створила здорову конкуренцію, яка змушує лікарів підвищувати кваліфікацію, щоб мати більше пацієнтів, тому що більше пацієнтів – вища заробітна плата. На початок 2020 року декларацію з сімейними лікарями підписали понад 29 мільйонів українців.