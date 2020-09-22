Министерство здравоохранения в бюджете 2021года повысило тариф на "первичку" до 710 грн за одного пациента, в целом на финансирование "первички" по программе медгарантий заложено 23,5 миллиарда гривен.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Стипанов, пишет 24 канал.

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Он отметил, что выплаты увеличили из-за инфляции.

Максим Степанов "В этом году сумма составляет 600 грн, в следующем году мы заложили 710 грн. Мы повысили этот тариф. Его не повышали два года и с учетом индекса инфляции, коэффициентов инфляции мы повысили этот тариф".

По словам министра, также внедряют корректирующие коэффициенты, кроме количества пациентов, с которыми подписывает декларацию врач.

Это пациенты с гипертонической болезнью, сахарным диабетом или другими заболеваниями, работа врача в горных районах. Также через коэффициенты мы будем требовать максимального качества оказания помощи семейными врачами. У нас есть соответствующие критерии, например сопровождение иммунизации. Также мы заложили сумму за ведение на амбулаторном уровне больных туберкулезом,

– добавил Степанов.

Реформа первичного звена медицины

Первый этап реформы начался в 2018 году и коснулся первичного звена, на которое большая надежда, так как на этом уровне до 90% медицинских проблем с больным будут решаться семейным врачом.

Даже критики медреформы признали, что изменения, которые произошли при Ульяне Супрун с первичкой, положительные и пошли на пользу пациентам и врачам. Первые смогли самостоятельно выбирать специалиста, а вторые получили достойную оплату труда.

Также реформа создала здоровую конкуренцию, которая заставляет врачей повышать квалификацию, чтобы иметь больше пациентов, потому что больше пациентов – выше заработная плата. К началу 2020 года декларацию с семейными врачами подписали более 29 миллионов украинцев.