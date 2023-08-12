Під час підготовки до тесту чи презентації потрібно запам'ятати, а потім і згадати всі факти, цифри, чималий обсяг інформації. Але така навичка, як запам'ятовування великої кількості матеріалу, це непросте завдання.

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Як запам'ятати багато інформації

Існують різні техніки та методи, які допоможуть засвоїти велику кількість даних за менший час:

Візуалізація

Для засвоєння інформації існують прості лайфхаки – створення абревіатур або візуалізація образів. Для візуальних підказок можна використовувати діаграми, зображення, фотографії. Якщо у матеріалі, який ви використовуєте, немає таких образів, спробуйте вигадати свої. Можна намалювати нотатки на полях або виділити інформацію кольоровими маркерами.

Повторення

Повторення кожного рядка окремо та вголос кілька разів допоможе закріпити інформацію у свідомості. Також спробуйте перефразувати пропозиції, щоб процес не перетворювався на зубріння і залишався продуктивним. Потім потрібно перейти до наступного фрагмента, і так доки весь текст не буде вивчений. Однак тут важливо не лише зосередитись на розумінні сенсу кожної пропозиції, а й чітко усвідомлювати, де саме у доповіді розміщується той чи інший фрагмент.

Асоціації

При вивченні незнайомого матеріалу спробуйте знайти точки дотику з інформацією, яка вам знайома. Зв'язок чогось нового зі спогадами, що вже існують, дозволяє створити асоціації і вивчити великий обсяг інформації за коротший час.

Різноманітність

Постарайтеся не перетворювати запам'ятовування матеріалу на рутину. Змінюйте порядок навчання. Наприклад, ви звикли готуватися увечері, щоб процес не став звичкою, можна витратити кілька хвилин на повторення матеріалу вранці або іноді займатися вдень.

Фізичні навантаження

Поліпшити пам'ять і навіть мислення допоможуть фізичні навантаження. Спорт не тільки зміцнює м'язи, а й стимулює вироблення хімічних речовин, які впливають на виникнення нових кровоносних судин у мозку і навіть на кількість, виживання та здоров'я нових клітин. Також не забувайте висипатися та збалансовано харчуватися.