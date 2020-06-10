Швейцарські вчені створили новий матеріал для антибактеріальних масок, які дозволять бачити обличчя людини. В лабораторії переконують, що в них буде легко дихати.

На розробку пішло два роки. Про це пише видання GIZMODO.

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Вчені з федеральної лабораторії матеріалознавства і технологій Швейцарії розробили прозорі медичні маски, в яких легко дихати.

Маски можна буде використовувати в лікарнях, щоб не приховувати обличчя лікарів. Виріб назвали HelloMasks, а при виготовленні використовували органічну біомасу – тисячі ультратонких ниток полімерних волокон.

Зазначається, що цей матеріал фільтрує повітря точно так, як і звичайна медична маска.

Фахівці мають на меті позбутися недоліків звичайних медичних масок: "знеособлення" лікарів, що обмежує спілкування з пацієнтом і ускладнює розвиток довірчої зв'язку з ним. Крім того, ці маски знадобляться для людей з проблемним слухом.

Вчені вже зареєстрували стартап з виробництва, в лікарні їх поставлятимуть до 2021 року.