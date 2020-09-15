Нові дані підкреслюють, що шум на роботі небезпечний не тільки для слуху. Через нього підвищуються рівні холестерину та артеріального тиску, які є найважливішими факторами ризику хвороб серця.

Результати нового дослідження опубліковані в American Journal of Industrial Medicine.

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Для вивчення цієї проблеми були використані загальнонаціональні дані про 22 906 дорослих, які працюють у 2014 році.

Як шум на роботі впливає на здоров'я

З професійним шумом стикався кожен четвертий працівник, а протягом останнього року його впливу піддалося 14% опитаних. В цілому, порушення слуху мали 12% респондентів, підвищений кров'яний тиск – 24%, високий рівень холестерину – 28%, інфаркт міокарда та інсульт перенесли 4%.

Саме з впливом шуму на робочому місці вчені пов'язали 58% випадків проблем зі слухом, 14% високого кров'яного тиску і 9% випадків підвищеного рівня холестерину в крові.

Якби шум був зменшений до більш безпечних рівнів на робочому місці, було б попереджено понад 5 мільйонів випадків порушення слуху серед працівників.

Як зменшити шкоду шуму на робочому місці

Експерти повідомляють, що при можливості необхідно знижувати рівень шуму на робочому місці: