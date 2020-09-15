Новые данные подчеркивают, что шум на работе опасен не только для слуха. Из-за него повышаются уровни холестерина и артериального давления, которые являются важнейшими факторами риска болезней сердца.

Результаты нового исследования опубликованы в American Journal of Industrial Medicine.

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Для изучения этой проблемы были использованы общенациональные данные о 22 906 взрослых, работающих в 2014 году.

Как шум на работе влияет на здоровье

С профессиональным шумом сталкивался каждый четвертый работник, а в течение последнего года его влиянию подверглись 14% опрошенных. В целом, нарушения слуха имели 12% респондентов, повышенное кровяное давление – 24%, высокий уровень холестерина – 28%, инфаркт миокарда и инсульт перенесли 4%.

Именно с воздействием шума на рабочем месте ученые связали 58% случаев проблем со слухом, 14% высокого кровяного давления и 9% случаев повышенного уровня холестерина в крови.

Если бы шум был уменьшен до более безопасных уровней на рабочем месте, было бы предотвращено более 5 миллионов случаев нарушения слуха среди рабочих

Как уменьшить вред от шума на рабочем месте

Эксперты сообщают, что при возможности необходимо снижать уровень шума на рабочем месте: