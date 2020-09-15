Шум на работе опаснее, чем считалось
Новые данные подчеркивают, что шум на работе опасен не только для слуха. Из-за него повышаются уровни холестерина и артериального давления, которые являются важнейшими факторами риска болезней сердца.
Результаты нового исследования опубликованы в American Journal of Industrial Medicine.
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Для изучения этой проблемы были использованы общенациональные данные о 22 906 взрослых, работающих в 2014 году.
Как шум на работе влияет на здоровье
С профессиональным шумом сталкивался каждый четвертый работник, а в течение последнего года его влиянию подверглись 14% опрошенных. В целом, нарушения слуха имели 12% респондентов, повышенное кровяное давление – 24%, высокий уровень холестерина – 28%, инфаркт миокарда и инсульт перенесли 4%.
Именно с воздействием шума на рабочем месте ученые связали 58% случаев проблем со слухом, 14% высокого кровяного давления и 9% случаев повышенного уровня холестерина в крови.
Если бы шум был уменьшен до более безопасных уровней на рабочем месте, было бы предотвращено более 5 миллионов случаев нарушения слуха среди рабочих
Как уменьшить вред от шума на рабочем месте
Эксперты сообщают, что при возможности необходимо снижать уровень шума на рабочем месте:
- использовать менее шумное оборудование,
- проводить техобслуживание и смазку,
- устанавливать барьеры между источниками шума и рабочими зонами
- носить защиту в шумных местах,
- слушать музыку на безопасном уровне громкости,
- проводиться стандартные тесты проверки слуха.