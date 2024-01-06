Принаймні такий прогноз зробили учені з Дитячої лікарні Філадельфії, які провели успішні випробування на ягнятах. Наразі команда дослідників готова перейти до тестування на людях.

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Чому це важливо

Близько 15 мільйонів недоношених дітей щороку можуть виживати завдяки інноваційній технології. Передчасне народжених дітей часто пов'язують з багатьма проблемами розвитку дитини, зокрема, із недорозвиненням легень, що ускладнює процес переходу від дихання в навколоплідних водах до вдихання повітря.

Наразі вчені уже провели понад 300 успішних тестів на ягнятах, які народилися на 23 – 24 тижні вагітності (термін еквівалентний людському). І надалі у тварин фіксували нормальний розвиток мозку.

Як працює штучна матка

Одним із ключових моментів роботи штучної матки є під'єднання пуповини плоду до оксигенатора. Власне, це забезпечує циркуляцію крові та створює середовище, аналогічне навколишньому середовищу дитини до її народження. Тобто, механізм працює так, що дитина має змогу дихати і ковтати навколоплідні води, як під час вагітності.

Перспектива інновації

Що важливо, FDA уже зустрілося з експертами для обговорення подальших кроків у проведенні клінічних випробувань, і рішення очікують уже до кінця 2024 року.

Учені зауважують, що штучна матка не має на меті повністю замінити справжню, але вона може стати революцією в порятунку життів недоношених дітей, адже буквально "виграє" їм додатковий час для повноцінного розвитку.

Розробники інноваційного методу наголосили, що їх ціль – допомогти дітям подолати важкий період після передчасного народження.