По крайней мере, такой прогноз сделали ученые из Детской больницы Филадельфии, которые провели успешные испытания на ягнятах. Пока команда исследователей готова перейти к тестированию на людях.

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Почему это важно

Около 15 миллионов недоношенных детей каждый год могут выживать благодаря инновационной технологии. Преждевременно рожденных детей часто связывают со многими проблемами развития ребенка, в частности с недоразвитием легких, что затрудняет процесс перехода от дыхания в околоплодных водах к вдыханию воздуха.

Ученые уже провели более 300 успешных тестов на ягнятах, родившихся на 23 – 24 неделе беременности (срок эквивалентный человеческому). И дальше у животных фиксировали нормальное развитие мозга.

Как работает искусственная матка

Одним из ключевых моментов работы искусственной матки является подключение пуповины плода к оксигенатору. По сути, это обеспечивает циркуляцию крови и создает среду, аналогичную окружающей среде ребенка до его рождения. То есть механизм работает так, что ребенок может дышать и глотать околоплодные воды, как во время беременности.

Перспектива инновации

Что важно, FDA уже встретилось с экспертами для обсуждения дальнейших шагов по проведению клинических испытаний, и решения ожидают уже к концу 2024 года.

Ученые отмечают, что искусственная матка не имеет цели полностью заменить настоящую, но она может стать революцией в спасении жизней недоношенных детей, ведь буквально "выигрывает" им дополнительное время для полноценного развития.

Разработчики инновационного метода подчеркнули, что их цель – помочь детям преодолеть трудный период после преждевременного рождения.