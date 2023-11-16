Келсі Гетчер з 17 років знала, що у неї подвійна матка, а точніше – дві абсолютно різні функціональні матки. Це рідкісна аномалія, яка зустрічається менш ніж у 0,3% жінок у всьому світі.

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При цьому, жодного дискомфорту Келсі у зв'язку із діагнозом, не відчувала. Ба більше, вона уже народила трьох дітей. Попри те, що жінки, які мають подвійну матку, часто мають ускладнену вагітність, у Келсі усі три минули добре, малюки народились здоровими і доношеними.

Близнюки обрали різні матки

Втім цього разу ситуація інша: на плановому обстеженні УЗД на 8-му тижні жінка дізналася, що цього разу в неї народиться двійня, причому, кожен плід розвивається у своїй матці.



Двійнята розвиваються у різних утробах / Фото з інстаграму Келсі Гетчер

Імовірність такого розвитку подій оцінюють приблизно в 1 на 50 мільйонів випадків. Наразі усі обстеження показують, що обидві дитини почуваються добре.

На УЗД візуалізуються дві дитини / Фото з інстаграму Келсі Гетчер

Як проходитимуть пологи

Жінка сподівається народити природним шляхом. Втім, річ у тому, що матки скорочуються в різний час, тому різниця між народженням дітей може становити хвилини, години або навіть дні.

Тож, імовірно, пологи можуть бути кесарськими: для однієї донечки або обох – залежно від того, як розвиватимуться події.

Жінка запевнила, що їй не страшно і вона уже чекає на зустріч зі своїми дівчатками.