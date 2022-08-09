Сигарети з ментолом користуються популярністю

У США понад 18,5 мільйонів людей курять сигарети з ментоловим ароматизатором. FDA очікує, що заборона на ментоловий ароматизатор принесе найбільшу користь для молоді та темношкірих курців.

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Доктор Дж. Тейлор Хейз, директор Центру нікотинової залежності клініки Майо, пояснює, чому викликають занепокоєння сигарети з присмаком ментолу.

Сигарети з ментолом шкідливіші за звичайні

Близько 100 років тому була створена перша сигарета з ментолом. Тоді вона продавалася як "сигарета для горла". Ментол діє як м’який місцевий анестетик,

– розповів доктор Хейс.

За його словами, ментолові сигарети можуть додати смаку, але проблема не в цьому. Ефект оніміння робить дим менш різким, тому курці не мають сильного кашлю та не відчувають подразнення в горлі та грудях.

Хоча мало даних свідчить про те, що ментол сам по собі викликає звикання, доктор Хейс каже, що коли він використовується для зменшення подразнювальної дії, люди отримують більшу дозу нікотину. Оніміння дозволяє людям курити частіше, глибше вдихати і довше утримувати дим.

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