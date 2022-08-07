Люди менше курять під час пандемії

Вчені зі США з'ясували, що з березня 2020 року до січня 2021 року на 20 – 30% скоротилися купівлі сигарет серед постійних курців, а показники відмови від куріння збільшилися приблизно на 10%.

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При цьому затяті курці не лише рідше купували цигарки, а й менше курили. Дослідження провели експерти Каліфорнійського університету.

Негативний вплив пандемії

Пандемія призвела до зниження фізичної активності, посилення стресу та погіршення психічного самопочуття – всі ці фактори зазвичай асоціюються з більш активним вживанням тютюну. Проте вчені знаходять докази сталого зниження куріння, і це може бути одним із нечисленних позитивних наслідків пандемії. Результати дослідження свідчать, що COVID-19 може спричинити стійке зниження куріння.

Вчені сподіваються, що ризики, пов'язані з COVID-19 та курінням, можуть допомогти деяким курцям подолати ключовий бар'єр на шляху до відмови від куріння – задоволення від куріння відчувається вже сьогодні, а проблеми зі здоров'ям зазвичай чекають на нас у майбутньому.

Як відбувалося дослідження

У цьому дослідженні вперше використовуються дані про продаж сигарет як курцям, так і людям, які курять під час пандемії, а не дані опитувань. Їх отримали через Spenderlog, програму, яка дозволяє користувачам відстежувати свої витрати на продукти. Вчені проаналізували дані про покупки продуктів 4042 жителів Данії.