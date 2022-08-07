Люди меньше курят во время пандемии

Ученые из США выяснили, что с марта 2020 года по январь 2021 года на 20 – 30% сократились покупки сигарет среди постоянных курильщиков, а показатели отказа от курения увеличились примерно на 10%.

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При этом ярые курильщики не только реже покупали сигареты, но и меньше курили. Исследование провели эксперты Калифорнийского университета.

Негативное влияние пандемии

Пандемия привела к снижению физической активности, усилению стресса и ухудшению психического самочувствия – все эти факторы обычно ассоциируются с более активным употреблением табака. Однако ученые находят доказательства устойчивого снижения курения, что может быть одним из немногочисленных положительных последствий пандемии. Результаты исследования свидетельствуют, что COVID-19 может привести к устойчивому снижению курения.

Ученые надеются, что риски, связанные с COVID-19 и курением, могут помочь некоторым курильщикам преодолеть ключевой барьер на пути к отказу от курения – удовольствие от курения ощущается уже сегодня, а проблемы со здоровьем обычно ждут нас в будущем.

Как происходило исследование

В этом исследовании впервые используются данные о продаже сигарет как курильщикам, так и не курящим во время пандемии людям, а не данные опросов. Их получили через Spenderlog, приложение, которое позволяет пользователям отслеживать свои расходы на продукты. Ученые проанализировали данные о покупках продуктов 4042 жителей Дании.