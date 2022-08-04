Об этом 24 каналу рассказала руководительница отдела эпидемического надзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко. По ее словам, то, какой будет новая волна заболеваемости, будет зависеть от варианта циркулирующего к тому времени вируса.
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Эксперт подчеркнула, что не нужно забывать и об остальных респираторных вирусах – то есть гриппе, парагриппе, аденовирусах и т.д.
От гриппа, как и от коронавируса, можно вакцинироваться для того, чтобы себя обезопасить. Другие заболевания, в частности респираторные, будут циркулировать все вместе – для них это наиболее благоприятный период. Спрогнозировать интенсивность пока достаточно проблематично,
– объяснила она.
Каким может быть новый вирус
Оксана Кошалко рассказала, что уже есть характеристика нового варианта Омикрона, то есть изменений, которые уже можно обнаружить в структуре вируса.
"Случаи заражения видоизмененным вирусом уже есть в Украине. Они говорят о том, что он передается интенсивнее и легче, чем предыдущий вариант Омикрона", – рассказала эксперт.
Из этого можно сделать выводы, что предстоящая волна может быть такой же, как в январе 2022 года, и даже более интенсивной. Это будет зависеть и от противоэпидемиологических мер, которые будут введены на территории Украины.
Последние исследования о коронавирусе COVID-19: коротко
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- Кроме того, оказалось, что коронавирус более опасен для молодых людей, чем считалось ранее. Так у пациентов молодого возраста COVID-19 нередко вызывает инсульт.
- Исследователи считают, что риск повторного заражения COVID-19 выше у тех людей, которые болели или прививались последней дозой вакцины до 2022 года.