Об этом 24 каналу рассказала руководительница отдела эпидемического надзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко. По ее словам, то, какой будет новая волна заболеваемости, будет зависеть от варианта циркулирующего к тому времени вируса.

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Эксперт подчеркнула, что не нужно забывать и об остальных респираторных вирусах – то есть гриппе, парагриппе, аденовирусах и т.д.

От гриппа, как и от коронавируса, можно вакцинироваться для того, чтобы себя обезопасить. Другие заболевания, в частности респираторные, будут циркулировать все вместе – для них это наиболее благоприятный период. Спрогнозировать интенсивность пока достаточно проблематично,

– объяснила она.

Каким может быть новый вирус

Оксана Кошалко рассказала, что уже есть характеристика нового варианта Омикрона, то есть изменений, которые уже можно обнаружить в структуре вируса.

"Случаи заражения видоизмененным вирусом уже есть в Украине. Они говорят о том, что он передается интенсивнее и легче, чем предыдущий вариант Омикрона", – рассказала эксперт.

Из этого можно сделать выводы, что предстоящая волна может быть такой же, как в январе 2022 года, и даже более интенсивной. Это будет зависеть и от противоэпидемиологических мер, которые будут введены на территории Украины.

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