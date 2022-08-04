Распространенным симптомом COVID-19 является внезапная потеря обоняния. Предыдущие исследования показали, что этот симптом может являться ранним признаком болезни Альцгеймера и других заболеваний. Новые доказательства свидетельствуют о том, что COVID-19 может привести к длительным неврологическим проблемам, таким как трудности с концентрацией внимания и потеря памяти.

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Новое исследование потери обоняния во время коронавируса

Чтобы выяснить, связана ли потеря обоняния из-за COVID-19 со стойкими когнитивными симптомами, Габриэла Гонсалес-Алеман из Папского католического университета Аргентины в Буэнос-Айресе и ее коллеги проанализировали данные 766 взрослых людей в возрасте 60 лет и старше. Каждый прошел ПЦР-тест в клинике для тестирования на COVID-19 в Аргентине и почти 90 процентов оказались положительными.

Исследователи собрали данные о тяжести заболевания и предложили участникам пройти нюхательный тест и серию когнитивных оценок, по крайней мере, через три месяца после теста на COVID-19.

Потеря обоняния во время COVID-19 повышает риск когнитивных нарушений

Они обнаружили, что две трети людей, у которых был положительный тест на COVID-19, имели определенную форму нарушения памяти, и для половины этой группы оно было достаточно серьезным, чтобы мешать их повседневной жизни.

Более того, люди, у которых еще не восстановилось обоняние через три месяца после заражения, имели примерно в 1,5 раза больше шансов иметь длительные когнитивные нарушения по сравнению с теми, кто никогда не терял или уже восстановил обоняние. И этот показатель не зависел от тяжести течения инфекции и от того, требовалась ли им госпитализация.

По словам ученых, эти результаты подтверждают идею о том, что коронавирус может попасть в мозг через нос.