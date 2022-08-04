Поширеним симптомом COVID-19 є раптова втрата нюху. Попередні дослідження показали, що цей симптом може бути ранньою ознакою хвороби Альцгеймера та інших захворювань. Нові докази свідчать про те, що COVID-19 також може призвести до тривалих неврологічних проблем, таких як труднощі з концентрацією уваги та втрата пам’яті.

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Нове дослідження втрати нюху під час коронавірусу

Щоб з’ясувати, чи пов’язана втрата нюху через COVID-19 зі стійкими когнітивними симптомами, Габріела Гонсалес-Алеман з Папського католицького університету Аргентини в Буенос-Айресі та її колеги проаналізували дані 766 дорослих людей віком 60 років і старше, які не мали когнітивні порушення. Кожен пройшов ПЛР-тест у клініці для тестування на COVID-19 в Аргентині, і майже 90 відсотків виявилися позитивними.

Дослідники зібрали дані про тяжкість захворювання та запропонували учасникам пройти нюхальний тест і серію когнітивних оцінок принаймні через три місяці після тесту на COVID-19.

Втрата нюху під час COVID-19 підвищує ризик когнітивних порушень

Вони виявили, що дві третини людей, у яких був позитивний тест на COVID-19, мали певну форму порушення пам’яті, і для половини цієї групи воно було досить серйозним, щоб заважати їхньому повсякденному життю.

Щобільше, люди, в яких ще не відновився нюх через три місяці після зараження, мали приблизно в 1,5 раза більше шансів мати тривалі когнітивні порушення у порівнянні з тими, хто ніколи не втрачав або вже відновив нюх. І цей показник не залежав від тяжкості перебігу інфекції та від того, чи була потрібна їм госпіталізація.

За словами науковців, ці результати підтверджують ідею про те, що коронавірус може потрапити в мозок через ніс.