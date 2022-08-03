Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. По ее словам, одному ребенку еще не исполнилось двух лет, а другой – младенец, родившийся 14 дней назад.

Читайте также: Антибиотики по рецепту: в Минздраве опровергли основные мифы

В настоящее время в столичных больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 78 человек, из которых 5 детей, а с подозрением на заболевание – 29 человек, из которых 22 ребенка.

Дети чаще болеют тяжелыми формами коронавируса

Валентина Гинзбург отметила, что сейчас происходит рост количества случаев тяжелых форм заболевания коронавирусом среди детей.

Если первые 4 месяца 2022 года детей на стационарном лечении находились единицы детей с COVID-19, а в реанимацию дети не попадали вообще, то в июле врачи отделения интенсивной терапии боролись за болезни двух малышей и сейчас спасают еще двоих. Это однозначно свидетельствует о том, что COVID в своем тяжелом течении возвращается,

– отметила Гинзбург.

Профилактика коронавируса у детей

Она подчеркнула, что заразиться коронавирусом можно где угодно. Поэтому, когда речь идет о детях, которые по возрасту еще не могут быть привиты, основная задача родителей – строго соблюдать правила эпидемической безопасности.

Это значит без необходимости избегать больших скоплений людей, родители также могут требовать у других одевать маски в присутствии их детей. Также родителям нужно защитить детям лицо, в частности, если позволяет возраст – надевать маску.

Также следует следить за гигиеной своих рук и не давать ребенку браться за поверхности в общественных местах, транспорте. Также нужно обрабатывать руки себе и ребенку безопасными антисептиками.

В КГГА советуют вакцинировать детей, если позволяет возраст – это поможет предотвратить заболевание и избежать тяжелого течения болезни.