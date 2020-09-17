Звичайний сорокагодинний робочий тиждень багатьом здається просто відпусткою у порівнянні з постійною понаднормовою роботою. Дослідження показують, що зайві робочі години серйозно б'ють по здоров'ю.

Хвороби серця

При роботі від 61 до 70 годин на тиждень ризик ішемічної хвороби серця (ІХС) зростає на 42%, а при 71-80 робочих годиннику – на 63%. Ці дані були отримані при аналізі інформації про 8300 працівниках в Кореї. Результати дослідження опублікували в American Journal of Industrial Medicine.

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Інсульт

В іншій науковій роботі, опублікованій в журналі The Lancet, йдеться, що у співробітників, які часто працюють понаднормово, підвищений ризик інсульту в порівнянні з тими, чий робочий день має стандартну тривалість.

У цьому великому дослідженні, проведеному співробітниками Університетського коледжу Лондона (University College London), було показано, що при робочому тижні в 55 годин ризик інсульту вищий на 33%, ніж при роботі 35-40 годин в тиждень. Також було зафіксовано зростання ризику ішемічної хвороби серця на 13%.

Проблеми в сім'ї

Дослідження, проведене фахівцями з Корнелльського університету, показало, що приблизно 10% співробітників, які працюють 50-60 годин на тиждень, повідомляють про конфлікти в родині. Цей показник підскакує до 30% для тих, хто працює понад 60 годин. Зі збільшенням робочого навантаження зростає і кількість розлучень. Домашні негаразди посилюють психічні проблеми і зловживання алкоголем.

Чим не безпечна понаднормова робота

Надмірна тривалість робочого тижня досліджена багатьма вченими. Ось деякі проблеми, які вона може викликати:

пошкодження спини при фізичній роботі,

підвищення артеріального тиску,

порушення психічного здоров'я,

часті травми на виробництві,

зниження маси новонароджених і ранні пологи,

збільшення споживання алкоголю.

Щоб компенсувати негативний вплив перепрацювання на організм, потрібно достатньо спати. Крім іншого, це збільшує продуктивність на роботі та дозволить раніше піти додому. Кожен день складайте для себе список того, що потрібно зробити, і намагайтеся дотримуватись його.