Обычная сорокачасовая рабочая неделя многим кажется просто отпуском по сравнению с постоянной сверхурочной работой. Исследования показывают, что лишние рабочие часы серьезно бьют по здоровью.

Болезни сердца

При работе от 61 до 70 часов в неделю риск ишемической болезни сердца (ИБС) возрастает на 42%, а при 71-80 рабочих часах – на 63%. Эти данные были получены при анализе информации о 8 300 работниках в Корее. Результаты исследования опубликовали в American Journal of Industrial Medicine.

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Инсульт

В другой научной работе, опубликованной в журнале The Lancet, говорится, что у сотрудников, которые часто работают сверхурочно, повышен риск инсульта по сравнению с теми, чей рабочий день имеет стандартную продолжительность.

В этом большом исследовании, проведенном сотрудниками Университетского колледжа Лондона (University College London), было показано, что при рабочей неделе в 55 часов риск инсульта выше на 33%, чем при работе 35-40 часов в неделю. Также был зафиксирован рост риска ишемической болезни сердца на 13%.

Проблемы в семье

Исследование, проведенное специалистами из Корнелльского университета, показало, что примерно 10% сотрудников, которые работают 50-60 часов в неделю, сообщают о конфликтах в семье. Этот показатель подскакивает до 30% для тех, кто работает более 60 часов. С увеличением рабочей нагрузки возрастает и количество разводов. Домашние неурядицы усугубляют психические проблемы и злоупотребление алкоголем.

Чем не безопасна сверхурочная работа

Чрезмерная продолжительность рабочей недели исследована многими учеными. Вот некоторые проблемы, которые она может вызвать:

повреждение спины при физической работе,

повышение артериального давления,

нарушения психического здоровья,

частые травмы на производстве,

снижение массы новорожденных и ранние роды,

увеличение употребления алкоголя.

Чтобы компенсировать негативное влияние переработки на организм, нужно достаточно спать. Помимо прочего, это увеличивает продуктивность на работе и позволит раньше уйти домой. Каждый день составляйте для себя список того, что нужно сделать, и старайтесь придерживаться его.