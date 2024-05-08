Як кофеїн може нашкодити дітям

До побічних ефектів кофеїну відносяться безсоння, неспокій, дратівливість, головний біль та запаморочення. У дітей менша маса тіла, і їхній організм не так добре переробляє кофеїн, тому діти особливо чутливі до його дії.

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Крім того, вчені не знають, якими можуть бути довгострокові наслідки дії кофеїну на мозок дитини, який розвивається, особливо в перші роки життя.

Кофеїн також міститься у чаї, колі, в енергетичних напоях. Вже доведено, що енергетики шкодять серцю та нервовій системі, тому Американська академія педіатрії не рекомендує вживати енергетичні напої дітям та підліткам.

Щороку тисячі людей, зокрема діти, отримують невідкладну допомогу через передозування кофеїну. Її симптоми включають блювання, високий тиск, прискорене серцебиття, проблеми із серцевим ритмом.

Каву краще залишити дорослим

Отже, краще не поспішати та не давати каву дитині чи підлітку. Вони ще встигнуть оцінити смак капучино. А ось для дорослих все не так страшно та навіть корисно. Якщо пити каву в помірній кількості, це допоможе підбадьоритися. Безпечна доза кофеїну для дорослого – до 400 мг на добу. Це приблизно 3-4 чашки.