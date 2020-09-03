Дослідження американських вчених демонструє, що схильність до самогубства може передаватися з покоління в покоління. І на це впливають як і генетика, і виховання.

Суїцидальна поведінка частіше успадковується чоловіками, ніж жінками, повідомляє The American Journal of Psychiatry.

Важливо Чому люди закінчують життя самогубством та як зрозуміти, що близька людина на межі суїциду

Дослідники переконані, що окрім спадковості схильність до самогубства або спроби до нього обумовлені культурно-психологічними факторами, які передаються від сім'ї в процесі виховання.

У дослідженні взяли участь шведські сім'ї. Їх було чотири типи:

повні нуклеарні (де на перший план висуваються відносини між представниками одного покоління – подружжям, а бабусі й дідусі мають другорядне значення),

неповні (де біологічний батько не проживає разом з сім'єю),

сім'ї з вітчимом,

сім'ї з прийомними дітьми.

Вчені виявили, що передача суїцидальної поведінки від покоління до покоління помірно висока: вона виникає практично однаково й через генетичні факторів, і внаслідок виховання.

Наприклад, прийомна дитина, яку виховував нерідний батько, що має схильність до самогубства, має такі ж шанси накласти на себе руки або почати робити спроби до цього, як і дитина, яка виросла в родині, у якій біологічні батьки теж були схильні до суїцидальної поведінки.

Також дослідники виявили, що у тих сім'ях, у яких не було прийомних дітей, схильність до суїциду передавалася переважно потомству чоловічої статі.