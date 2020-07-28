Головний санлікар країни та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що вже на весні за домовленостями в межах ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину від COVID-19. Але її кількості вистачить на імунізацію 20% населення.

На зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією Віктор Ляшко заявив, що рамках концерну COVAX щонайменше 20% населення України отримають щеплення від коронавірусу, повідомляє Укрінформ.

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За словами Ляшка, 7 виробників вакцини розпочали третю стадію клінічних досліджень, результати яких повинні з'явитися до кінця року.

На весну отримаємо засоби для імунопрофілактики. Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX, було доручення Президента, він взяв під контроль забезпеченість України в першу чергу вакцинами проти COVID-19. Ми активно над цим працюємо, є обіцянка, що як мінімум на 20% населення вакцина прийде в рамках концерну COVAX,

– розповів Ляшко.

Головний санлікар додав, що представники України напряму проводять переговори з виробниками, аби забезпечити постачання вакцини як в межах державних закупівель, так і для того, аби кожна людин змогла придбати її самостійно.