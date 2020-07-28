Главный санврач страны и министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что уже весной по договоренностям в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от COVID-19. Но ее количества хватит на иммунизацию 20% населения.

На встрече с Европейской бизнес-ассоциацией Виктор Ляшко заявил, что рамках концерна COVAX по меньшей мере 20% населения Украины получат прививки от коронавируса, сообщает Укринформ.

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По словам Ляшко, 7 производители вакцины начали третью стадию клинических исследований, результаты которых должны появиться до конца года.

Весной получим средства для иммунопрофилактики. Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, было поручение Президента, он взял под контроль обеспеченность Украины в первую очередь вакцинами против COVID-19. Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX,

– рассказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что представители Украины напрямую ведут переговоры с производителями, чтобы обеспечить поставки вакцины как в рамках государственных закупок, так и для того, чтобы каждый человек смог приобрести ее самостоятельно.