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Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
сьогодні , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Не один за сім: науковці перераховували вік собак в людський
12:10, сьогодні Не один за сім: науковці перераховували вік собак в людський
Нові деталі про отруєння в Кирилівці: база відпочинку працювала незаконно
11:10, сьогодні Нові деталі про отруєння в Кирилівці: база відпочинку працювала незаконно
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Від початку пандемії в Україні 46 763 хворих на COVID-19: ситуація в областях
08:40, сьогодні Від початку пандемії в Україні 46 763 хворих на COVID-19: ситуація в областях
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