Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер зіркового бійця змішаних єдиноборств (MMA) Хабіба Нумагомедова, раптово помер від сепсису і крововиливу у мозок. Американські вчені раніше повідомляли, що від сепсису (зараження крові) щороку помирає 11 мільйонів людей – більше за летальні випадки від захворювання раком.

Ці висновки вчені з Вашингтонського університету розмістили у британському медичному журналі Lancet, пише CNN. 11 мільйонів летальних випадків від сепсису становлять п'яту частину всіх смертей у світі.

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У публікації повідомляється про те, що майже половина смертей припала на дітей і підлітків, в 85% випадків це були жителі держав з низьким і середнім рівнем доходів. "Десятку" у списку з найбільшою смертністю від сепсису складають країни Африки.

На першому місці – Центральноафриканська Республіка, де на 100 тисяч хворих трапляється 771 летальних випадків. Потім рейтинг десяти найнебезпечніших країн закривають Чад, Південний Судан, Лесото, Сомалі, Нігер, Гвінея, Малі, Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне.



Сумна статистика: від сепсису найбільша смертність у країнах Африки / Unsplash

Але і у розвинених країнах статистика не радісна. До прикладу, у Великобританії щороку спостерігається близько 48 000 смертей від сепсису, зазначається у звіті.

Мої колеги, які щодня лікують пацієнтів на місцях у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, вже багато років говорять про це, що сепсис є головною проблемою,

– сказала наукова робітниця Крістіна Рудд.

Сепсис – що це? Це серйозне захворювання, яке виникає в організмі при надмірній або недостатній реакції організму на інфекційне захворювання (інфекцію).

Що робити з поширенням хвороби?

Для того, щоб зменшити випадки захворювання сепсисом, необхідно зменшити кількість інфекції. Для багатьох країн це означає: забезпечити добру санітарію, чисту воду та доступ до вакцин.

Також потрібно покращити виявлення захворювання у людини, щоб лікувати це, поки не пізно.

"Ми насторожено виявляємо, що смерть від сепсису набагато вища, ніж було раніше. Крім того, цьому захворюванню можна запобігти і сепсис піддається лікуванню", – наголосив професор Мохсен Наґаві.

Хто в ризику?

Сепсис може розвинутися у будь-якої людини з інфекційним захворюванням, однак у групі ризику: літні люди, вагітні жінки, новонароджені, госпіталізовані пацієнти та особи з ВІЛом і СНІДом, цирозом печінки, раком, захворюваннями нирок тощо.

Сепсис: симптоми

• підвищена температура тіла (більше ніж 38 градусів) або значно знижена температура (менше ніж 36 градусів);

• кров'яний тиск значно нижче, ніж зазвичай;

• частота пульсу значно вище, ніж зазвичай;

• задишка;

• слабкість, виснаженість;

• сплутаність свідомості, зміни в нормальній поведінці;

• знижене виділення сечі.

Коли потрібно звертатися до лікаря або викликати швидку допомогу

Обов'язково викличте швидку допомогу, якщо температура піднялася вище 38 градусів і супроводжується слабкістю і апатією, а також симптомами, які згадані вище.

Не забудьте повідомити бригаду про те, чи була проведена якась операція раніше.

Для діагностики сепсису необхідно, щоб пацієнт або його близькі описували скарги і час їх виникнення якомога точніше. Також слід представити інформацію про супутні захворювання пацієнта, алергії тощо.

Для діагностики сепсису потрібне проведення кількох аналізів крові. Їх результати дадуть інформацію про те, чи є в організмі запалення і чи працюють органи так, як слід Також проводяться аналізи сечі, мокротиння, гною тощо.

Для діагностики інфекції, що викликала сепсис, проводиться кілька видів обстежень, таких як рентгенографія грудної клітки, ультразвукове обстеження черевної порожнини, комп'ютерна томографія та ультразвукове обстеження серця.

Усім пацієнтам з підозрою на сепсис призначається додаткова оксигенотерапія, проводиться оцінка дихання та прохідності дихальних шляхів.

Після діагностики потрібно негайно почати лікування. Люди, у яких був діагностований сепсис, є тяжко хворими і їх очікує інтенсивне лікування.