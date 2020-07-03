Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер звездного бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нумагомедова, внезапно умер от сепсиса и кровоизлияния в мозг. Американские ученые ранее сообщали, что от сепсиса (заражение крови) ежегодно умирают 11 миллионов человек – больше чем летальные случаи от заболевания раком.

Эти выводы ученые из Вашингтонского университета разместили в британском медицинском журнале Lancet, пишет CNN. 11 миллионов летальных случаев от сепсиса составляют пятую часть всех смертей в мире.

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В публикации сообщается о том, что почти половина смертей пришлась на детей и подростков, в 85% случаев это были жители государств с низким и средним уровнем доходов. "Десятку" в списке с наибольшей смертностью от сепсиса составляют страны Африки.

На первом месте – Центральноафриканская Республика, где на 100 тысяч больных случается 771 летальный случай. Затем рейтинг десяти самых опасных стран закрывают Чад, Южный Судан, Лесото, Сомали, Нигер, Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне.



Печальная статистика: от сепсиса наибольшая смертность в странах Африки / Unsplash

Но и в развитых странах статистика нерадостная. К примеру, в Великобритании ежегодно наблюдается около 48 тысяч смертей от сепсиса, отмечается в отчете.

Мои коллеги, которые ежедневно лечат пациентов на местах в странах с низким и средним уровнем дохода, уже много лет говорят об этом, что сепсис является главной проблемой,

– сказала научная работница Кристина Рудд.

Сепсис – что это? Это серьезное заболевание, которое возникает в организме при избыточной или недостаточной реакции организма на инфекционное заболевание (инфекцию).

Что делать с распространением болезни?

Для того, чтобы уменьшить количество случаев заболевания сепсисом, необходимо уменьшить количество заболевших. Для многих стран это означает: обеспечить хорошую санитарию, чистую воду и доступ к вакцинам.

Также нужно улучшить выявление заболевания у человека, чтобы лечить это, пока не поздно.

"Мы настороженно обнаруживаем, что смертность от сепсиса намного выше, чем раньше. Кроме того, это заболевание можно предотвратить и сепсис поддается лечению", – отметил профессор Мохсен Нагави.

Кто в риске?

Сепсис может развиться у любого человека с инфекционным заболеванием, однако в группе риска: пожилые люди, беременные женщины, новорожденные, госпитализированные пациенты и лица с ВИЧем и СПИДом, циррозом печени, раком, заболеваниями почек и др.

Сепсис: симптомы

• повышенная температура тела (более 38 градусов) или значительно сниженная температура (меньше чем 36 градусов);

• кровяное давление значительно ниже, чем обычно;

• частота пульса значительно выше, чем обычно;

• одышка;

• слабость, истощение;

• спутанность сознания, изменения в нормальном поведении;

• пониженное выделение мочи.

Когда нужно обращаться к врачу или вызывать скорую помощь

Обязательно вызовите скорую помощь, если температура поднялась выше 38 градусов и сопровождается слабостью и апатией, а также симптомами, которые упомянуты выше.

Не забудьте сообщить бригаду о том, была ли проведена какая-то операция ранее.

Для диагностики сепсиса необходимо, чтоб пациент или его близкие описывали жалобы и время их возникновения как можно точнее. Также следует представить информацию о сопутствующих заболеваниях пациента, аллергии и тому подобное.

Для диагностики сепсиса требуется проведение нескольких анализов крови. Их результаты дадут информацию о том, есть ли в организме воспаление и работают ли органы так, как следует. Также проводятся анализы мочи, мокроты, гноя и тому подобное.

Для диагностики инфекции, вызвавшей сепсис, проводится несколько видов исследований, таких как рентгенография грудной клетки, ультразвуковое исследование брюшной полости, компьютерная томография и ультразвуковое обследование сердца.

Всем пациентам с подозрением на сепсис назначается дополнительная оксигенотерапия, проводится оценка дыхания и проходимости дыхательных путей.

После диагностики нужно немедленно начать лечение. Люди, у которых был диагностирован сепсис, являются тяжело больными и их ожидает интенсивное лечение.