Оргазм – пік сексуальної насолоди, що супроводжується мимовільними скороченнями м'язів тазового дна з діапазоном 0,8 секунди між кожним скороченням.

Точка неповернення, перезавантаження всієї нервової системи. Оргазм можна порівняти з перегоранням лампочки, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Як визначити оргазм?

Що за м'язи скорочуються? Ті ж м'язи, які ви скорочуєте під час вправ Кегеля + клітор. Спробуйте прямо зараз стиснути вагінальний сфінктер і підтягнути м'язи вгору. Скорочення клітора відчувають не всі жінки, але скорочується він у всіх.

Скороченнями не можна керувати! Не плутайте стадію плато (з усвідомленими м'язовими скороченнями) і оргазм. Плато – це коли дуже добре, але ще не оргазм. На стадії плато ви самі можете напружуватися і стискати м'язи.



Після оргазму переважно з'являється втома

"Дуже добре" – ще не оргазм. Після оргазму дотики до клітора болючі, сексу не хочеться, а кров відливає від геніталій. Виключення – мультіоргазмічність. Можете продовжувати? Не було скорочень? Це ще не оргазм.

Більшість, але не всі, після оргазму відчувають втому. Тому що відбувається перезавантаження нервової системи. Ось чому чоловіки часто хочуть спати після сексу.