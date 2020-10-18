Постійно мерзнуть ноги: що робити
При тривалому перебуванні на морозі, холодні руки та ноги – це цілком природне явище, яке з часом зникає. Але в багатьох людей ноги мерзнуть у будь-яку пору року. Це може сигналізувати про низку хронічних захворювань.
Є багато причини, через що можуть мерзнути ноги при будь-якій погоді та температурі. І це аж ніяк не через анатомічні чи фізіологічні особливості, зазначає Ukrhealth.
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Що треба робити, щоб не мерзли ноги
Тренування судин
Варто тренувати судини, щоб уникнути будь-яких неприємних відчуттів у кінцівках. Для цього можна влаштувати контрастний душ, чи опускання стоп у холодну та гарячу воду. Експерти рекомендують періодично відвідувати сауну та лазню, де передбачені обливання чи занурення у холодну воду.
Cпорт і тренування судин / Фото pexels
Спорт
Біг, аеробіка, швидка ходьба, плавання, велоспорт та багато іншого – все це корисно для судин. Тому не уникайте щоденних спортивних навантажень.
Шкідливі звички
Уникайте будь-яких шкідливих звичок, бо, наприклад, куріння викликає спазм судин.
Харчування
Правильно харчуйтеся – включіть у раціон рибу, морепродукти та задумайтесь над збільшенням заліза в раціоні, порадившись з лікарем і здавши певні аналізи.
Правильне харчування також важливе / Фото pexels
Вода
Дотримуйтесь питного балансу – достатнє вживання води призведе до посилення циркуляції крові, від чого стане тепліше.
Правильне взуття
Обирайте правильно взуття! Уникайте такого, яке щільно прилягає до стопи, бо через це з організму інтенсивніше тікає тепло.
Загартовування
З настанням весни чи літа можна почати загартовуватись. Наприклад, приймайте повітряні ванни, згодом – обтирання й обливання водою. Так суттєво покращиться тонус судин та імунний захист організму.
Про які хвороби можуть свідчити холодні ноги
- Печіння, поколювання, оніміння – свідчать про периферичну невропатію.
- Цукровий діабет, який розвивається непомітно, також може мати такі симптоми.
- Холодні ноги можуть повідомляти і про гіповітаміноз, нестачу вітамінів з групи В.