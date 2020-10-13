Через шалений темп життя деякі, на перший погляд, безневинні звички можуть стати причиною поганого самопочуття. Аби уникнути здуття живота та дискомфорту достатньо не робити кілька простих речей.

Метеоризм або здуття живота – поширена проблема. Адже через темп життя не завжди є можливість слідкувати за тим, як і що ми їмо. Про найпоширеніші проблеми розповідає 24apteka.

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Основні причини здуття живота

Газовані напої

Одна з найпоширеніших причин здуття живота – це газовані напої. У таких напоях є газ, а також високий вміст цукру та консерванти, які можуть провокувати здуття живота. Натомість варто пити 1,5 – 2 літри звичайної питної води протягом дня.



Газовані напої викликають здуття живота

Продукти, які погано перетравлюються

Якщо організм не може впоратись з лактозою в молоці – спробуйте рослинні види молока, наприклад, соєве, кокосове чи мигдальне. Вони легко засвоюються.

Пережовуйте їжу

Важливо добре пережовувати їжу, не відволікаючи увагу на телевізор і ґаджети. Якщо ви поспішаєте та швидко заковтуєте страву – у шлунок потрапляє велика кількість повітря, а це призведе до здуття і відрижок.



Жуйте їжу, не поспішаючи – тоді у шлунок потрапить мінімальна кількість повітря

Солені страви

Дуже солені страви теж можуть викликати здуття живота. Адже сіль затримує рідину в організмі, викликає набряки та призводить до виникнення захворювань серця та нирок.

Жирна їжа

Жирна їжа довго перетравлюється у кишківнику, через що теж викликає здуття живота.



Щоб уникнути здуття і газоутворення – їжте менше жирних страв / Фото ukr.media

Жуйка

До складу жуйки входить замінник цукру – сорбітол, який може стати причиною метеоризму. Крім того, через постійне жування жуйки ми заковтуємо зайве повітря, яке також спричиняє здуття живота.

Крім продуктів, причини метеоризму можуть бути більш серйозні:

запальні порушення в роботі шлунково-кишкового тракту;

кишкова непрохідність, дисбактеріоз;

нервові розлади;

гострі кишкові інфекції;

гормональні зміни.

Як зменшити газоутворення

М’ятний, зелений або чай з ромашки – допоможуть уникнути газоутворення в кишківнику. Ромашковий чай позбавить від відчуття розпирання і різкого болю.

– допоможуть уникнути газоутворення в кишківнику. Ромашковий чай позбавить від відчуття розпирання і різкого болю. Змінити харчові звички, щоб не заковтувати зайве повітря (відмовитись від соломинок та рідше смоктати карамельки).

Обмежити вживання всіх продуктів, які підсилюють газоутворення .

. Відмовитися від цукрозамінників : сорбіт, маніт, ксиліт можуть викликати надлишок газу.

: сорбіт, маніт, ксиліт можуть викликати надлишок газу. Підкрутити зубні протези – погано підігнані протези можуть змусити ковтати зайве повітря при їжі та питті.

Коли потрібно звернутись до лікаря: