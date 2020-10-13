Из-за бешеного темпа жизни некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки могут стать причиной плохого самочувствия. Чтобы избежать вздутия живота и дискомфорта достаточно не делать нескольких простых вещей.

Метеоризм или вздутие живота – распространенная проблема. Ведь из-за темпа жизни не всегда есть возможность следить за тем, как и что мы едим. О распространенных проблемах рассказывает 24apteka .

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Основные причины вздутия живота

Газированные напитки

Одна из самых распространенных причин вздутия живота – это газированные напитки. В таких напитках есть газ, а также высокое содержание сахара и консерванты, которые могут провоцировать вздутие живота. Вместо этого стоит пить 1,5 – 2 литра обычной питьевой воды в течение дня.



Газированные напитки вызывают вздутие живота

Продукты, которые плохо перевариваются

Если организм не может справиться с лактозой в молоке – попробуйте растительные виды молока, например, соевое, кокосовое или миндальное. Они легко усваиваются.

Пережевывайте пищу

Важно хорошо пережевывать пищу, не отвлекая внимание на телевизор и гаджеты. Если вы спешите и быстро заглатываете блюдо – в желудок попадает большое количество воздуха, а это приведет к вздутию и срыгиваниям.



Жуйте пищу, не спеша – тогда в желудок попадет минимальное количество воздуха

Соленые блюда

Очень соленые блюда тоже могут вызвать вздутие живота. Ведь соль задерживает жидкость в организме, вызывает отеки и приводит к возникновению заболеваний сердца и почек.

Жирная пища

Жирная пища долго переваривается в кишечнике, из-за чего тоже вызывает вздутие живота.



Чтобы избежать вздутия и газообразования – ешьте меньше жирных блюд / Фото ukr.media

Жвачка

В состав жвачки входит заменитель сахара – сорбитол, который может стать причиной метеоризма. Кроме того, из-за постоянного жевания жвачки мы заглатываем лишний воздух, который также вызывает вздутие живота.

Кроме продуктов, причины метеоризма могут быть более серьезные:

воспалительные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

кишечная непроходимость, дисбактериоз;

нервные расстройства;

острые кишечные инфекции;

гормональные изменения.

Как уменьшить газообразование

Мятный, зеленый или чай из ромашки – помогут избежать газообразования в кишечнике. Ромашковый чай избавит от ощущения распирания и резкой боли.

Изменить пищевые привычки, чтобы не заглатывать лишний воздух (отказаться от соломинок и реже сосать карамельки).

Ограничить употребление всех продуктов, которые усиливают газообразование .

Отказаться от сахарозаменителей : сорбит, манит, ксилит могут вызвать избыток газа.

Подкрутить зубные протезы – плохо подогнанные протезы могут заставить глотать лишний воздух во время еды и питья.

Когда нужно обратиться к врачу: