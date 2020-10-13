Вздутие живота: что мы делаем не так?
Из-за бешеного темпа жизни некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки могут стать причиной плохого самочувствия. Чтобы избежать вздутия живота и дискомфорта достаточно не делать нескольких простых вещей.
Метеоризм или вздутие живота – распространенная проблема. Ведь из-за темпа жизни не всегда есть возможность следить за тем, как и что мы едим. О распространенных проблемах рассказывает 24apteka.
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Основные причины вздутия живота
Газированные напитки
Одна из самых распространенных причин вздутия живота – это газированные напитки. В таких напитках есть газ, а также высокое содержание сахара и консерванты, которые могут провоцировать вздутие живота. Вместо этого стоит пить 1,5 – 2 литра обычной питьевой воды в течение дня.
Газированные напитки вызывают вздутие живота
Продукты, которые плохо перевариваются
Если организм не может справиться с лактозой в молоке – попробуйте растительные виды молока, например, соевое, кокосовое или миндальное. Они легко усваиваются.
Пережевывайте пищу
Важно хорошо пережевывать пищу, не отвлекая внимание на телевизор и гаджеты. Если вы спешите и быстро заглатываете блюдо – в желудок попадает большое количество воздуха, а это приведет к вздутию и срыгиваниям.
Жуйте пищу, не спеша – тогда в желудок попадет минимальное количество воздуха
Соленые блюда
Очень соленые блюда тоже могут вызвать вздутие живота. Ведь соль задерживает жидкость в организме, вызывает отеки и приводит к возникновению заболеваний сердца и почек.
Жирная пища
Жирная пища долго переваривается в кишечнике, из-за чего тоже вызывает вздутие живота.
Чтобы избежать вздутия и газообразования – ешьте меньше жирных блюд / Фото ukr.media
Жвачка
В состав жвачки входит заменитель сахара – сорбитол, который может стать причиной метеоризма. Кроме того, из-за постоянного жевания жвачки мы заглатываем лишний воздух, который также вызывает вздутие живота.
Кроме продуктов, причины метеоризма могут быть более серьезные:
- воспалительные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;
- кишечная непроходимость, дисбактериоз;
- нервные расстройства;
- острые кишечные инфекции;
- гормональные изменения.
Как уменьшить газообразование
- Мятный, зеленый или чай из ромашки – помогут избежать газообразования в кишечнике. Ромашковый чай избавит от ощущения распирания и резкой боли.
- Изменить пищевые привычки, чтобы не заглатывать лишний воздух (отказаться от соломинок и реже сосать карамельки).
- Ограничить употребление всех продуктов, которые усиливают газообразование.
- Отказаться от сахарозаменителей: сорбит, манит, ксилит могут вызвать избыток газа.
- Подкрутить зубные протезы – плохо подогнанные протезы могут заставить глотать лишний воздух во время еды и питья.
Когда нужно обратиться к врачу:
- длительная или тяжелая боль в животе;
- ухудшение изжоги;
- рвота
- сильная лихорадка
- дискомфорт в груди;
- стул с кровью
- изменение цвета или частоты стула;
- беспричинная потеря веса.