До 60% взрослых людей сообщают, что им знакомы ночные судороги в ногах. Внезапное, болезненное напряжение в икроножных мышцах, стопах или бедрах часто может приводить к бессоннице.

Ночные судороги являются самостоятельным расстройством. В отличие от синдрома беспокойных ног, когда безболезненные неприятные ощущения в конечностях мешают уснуть, судороги чаще возникают у спящего человека, пишет tandfonline.

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Простые движения пальцами или стопой не приносят облегчения. Помочь может только растяжение мышцы, массаж и время. Спазм длится до десяти минут, а боль в ногах может остаться на весь следующий день.

Почему возникают спазмы ног ночью

Медики все еще не имеют окончательного мнения, как именно работает механизм возникновения ночных судорог. Зато удалось выявить факторы риска, которые с большой вероятностью провоцируют болезненные спазмы.

Сидячий образ жизни, когда мышцы голени и стопы сокращаются и не растягиваются во время движения. Мышечное перенапряжение, например, от необычно интенсивной тренировки. Неправильная поза в течение дня. Если вы сидите, положив ногу на ногу, или держите ноги в позиции "на носочках". Весь день на ногах. Ученые доказали, что люди со стоячей работой более склонны к ночным судорогам. Возраст, из-за него сухожилия укорачиваются.

Насколько это опасно

Маловероятно, что судороги во сне будут первым признаком серьезного заболевания. Но некоторые болезни и состояния чаще ассоциируются с ночными спазмами.

Беременность.

Плоскостопие.

Неврологические расстройства, например, заболевания двигательных нейронов, периферическая невропатия или болезнь Паркинсона.

Диабет.

Варикоз и заболевания периферических сосудов.

Прием лекарств, таких как статины или диуретики.

Что делать, когда возникают судороги

Несмотря на сильную боль, ночные судороги в ногах обычно не опасны и не требуют специального лечения. Облегчить спазм помогут немедикаментозные средства.

Массаж. Мягкая растяжка как во время приступа, так и перед сном. Хождение на пятках. Так вы растягиваете голень и снимаете спазм. Теплый компресс, который расслабляет мышцы. Выпить немного рассола.

Обезболивающие. Боль можно снять безрецептурными противовоспалительными средствами.

Стоит ли идти к врачу

В большинстве случаев – нет. Но визит к врачу стоит назначить, если: