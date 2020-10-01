До 60% дорослих людей повідомляють, що вони знайомі з нічними судомами в ногах. Раптова, болюча напруга в литкових м'язах, стопах або стегнах часто може призводити до безсоння.

Нічні судоми є самостійним розладом. На відміну від синдрому неспокійних ніг, коли безболісні неприємні відчуття в кінцівках заважають заснути, судоми частіше виникають у сплячої людини, пише tandfonline.

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Прості рухи пальцями або стопою не приносять полегшення. Допомогти може тільки розтягування м'яза, масаж і час. Спазм триває до десяти хвилин, а біль в ногах може залишитись на весь наступний день.

Чому виникають спазми ніг вночі

Медики все ще не мають остаточної думки, як саме працює механізм виникнення нічних судом. Зате вдалося виявити фактори ризику, які з великою ймовірністю провокують хворобливі спазми.

Сидячий спосіб життя, коли м'язи гомілки й стопи скорочуються і не розтягуються під час руху. М'язове перенапруження, наприклад, від незвично інтенсивного тренування. Неправильна поза протягом дня. Якщо ви сидите, поклавши ногу на ногу, або тримайте ноги в позиції "на носочках". Весь день на ногах. Вчені довели, що люди зі стоячою роботою більш схильні до нічних судом. Вік, через нього сухожилля коротшають.

Наскільки це небезпечно

Малоймовірно, що судоми уві сні будуть першою ознакою серйозного захворювання. Але деякі хвороби і стани частіше асоціюються з нічними спазмами.

Вагітність.

Плоскостопість.

Неврологічні розлади, наприклад, захворювання рухових нейронів, периферична невропатія або хвороба Паркінсона.

Діабет.

Варикоз і захворювання периферичних судин.

Приймання ліків, таких як статини або діуретики.

Що робити, коли виникають судоми

Попри сильний біль, нічні судоми в ногах зазвичай не є небезпечними та не вимагають спеціального лікування. Полегшити спазм допоможуть немедикаментозні засоби.

Масаж. М'яка розтяжка як під час нападу, так і перед сном. Ходіння на п'ятах. Так ви розтягуєте гомілку і знімаєте спазм. Теплий компрес, який розслаблює м'язи. Випити трохи розсолу.

Знеболювальні. Біль можна зняти безрецептурними протизапальними засобами.

Чи варто йти до лікаря

У більшості випадків – ні. Але візит до лікаря варто призначити, якщо: