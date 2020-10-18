При длительном пребывании на морозе, холодные руки и ноги – это вполне естественное явление, которое со временем исчезает. Но у многих людей ноги мерзнут в любое время года. Это может сигнализировать о ряде хронических заболеваний.

Есть много причин, из-за чего могут мерзнуть ноги при любой погоде и температуре. И это отнюдь не из-за анатомических или физиологических особенностей, отмечает Ukrhealth.

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Что надо делать, чтобы не мерзли ноги

Тренировка сосудов

Стоит тренировать сосуды, чтобы избежать каких-либо неприятных ощущений в конечностях. Для этого можно устроить контрастный душ, или опускание стоп в холодную и горячую воду. Эксперты рекомендуют периодически посещать сауну и баню, где предусмотрены обливание или погружение в холодную воду.

Перед тем, как посещать баню или сауну, проконсультируйтесь с врачом.

Cпорт и тренировки сосудов / Фото pexels

Спорт

Бег, аэробика, быстрая ходьба, плавание, велоспорт и многое другое – все это полезно для сосудов. Поэтому не избегайте ежедневных спортивных нагрузок.

Вредные привычки

Избегайте любых вредных привычек, ведь, например, курение вызывает спазм сосудов.

Питание

Правильно питайтесь – включите в рацион рыбу, морепродукты и задумайтесь над увеличением железа в рационе, посоветовавшись с врачом и сдав определенные анализы.

Правильное питание также важно / Фото pexels

Вода

Придерживайтесь питьевого баланса – достаточное употребление воды приведет к усилению циркуляции крови, от чего станет теплее.

Правильная обувь

Выбирайте правильно обувь! Избегайте той, которая плотно прилегает к стопе, потому что из-за этого из организма интенсивно убегает тепло.

Закаливание

С наступлением весны или лета можно начать закаляться. Например, принимайте воздушные ванны, затем – обтирание и обливание водой. Так существенно улучшится тонус сосудов и иммунная защита организма.

О каких болезнях могут свидетельствовать холодные ноги

Жжение, покалывание, онемение – свидетельствуют о периферической невропатии.

Сахарный диабет, который развивается незаметно, также может иметь такие симптомы.

Холодные ноги могут сообщать и об гиповитаминозе, недостатке витаминов из группы В.

Если такой симптом, как холодные ноги, наблюдается у человека постоянно, необходимо обратиться за помощью к специалистам и пройти лабораторные исследования.