Щорічно у листопаді проходить вусопад. Листопад чоловіки проводять без гоління, аби підвищити обізнаність людей щодо проблем чоловічого здоров'я, таких як рак простати та інших онкологічних захворювань.

Якщо хтось з ваших знайомих чоловіків завжди голився наголо, але у листопаді почав відрощувати колючу щетину та заявляти, що став Братом Мо – не лякайтеся. Вочевидь, з настанням вусопаду він доєднався до руху The Movember Foundation.

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Що ж таке вусопад та коли його вигадали

У 1999 році на австралійському каналі Seven Network вийшов сюжет, в якому розповідають про групу молодих людей з Аделаїди, що на півдні країни. Компанія парубків ввела термін "Movember" (вусопад) та започаткувала ідею відрощувати вуса заради благодійності впродовж листопада.

Movember – це поєднання слів "вуса" та листопад. Адже mo – вуса в австралійському сленгу, а november, відповідно, листопад. У багатьох країнах світу термін movember адаптують. В Україні все просто – вусопад.

Хлопці розповіли, що ідея прийшла до голови однієї ночі в пабі. Спершу група однодумців налічувала 80 людей в Аделаїді, а потім стала загальнонаціональним явищем.

У 2004 році 30 зовсім інших чоловіків в Мельбурні організували захід, впродовж якого вони відрощували вуса всі 30 днів. Таким чином активісти хотіли привернути увагу до раку передміхурової залози та чоловічої депресії.

Вже наступного року 500 людей зібрали більш ніж 40 000 доларів для Австралійського фонду раку простати. Тоді це стало найбільшою пожертвою, яку коли-небудь отримував цей фонд. Ось так і зародився The Movember Foundation – Вусопадовий фонд.

Через три роки після початку цього руху організації надали офіційний статус благодійної організації в Австралії.

У 2009 році Movember отримав офіційний статус благодійної організації в США.

Вже у 2012 році The Global Journal заніс Movember до сотні найкращих неурядових організацій.

Основна мета кампанії

Основна ціль Вусопадового фонду полягає у "зміні обличчя чоловічого здоров'я". Так, благодійники намагаються збільшити кількість виявленого раку у чоловіків на ранній стадії, забезпечити пацієнтам діагностику, ефективне лікування та знизити число смертей, яких можна уникнути.

Засновники руху називають своїх учасників "Братами Мо" (Mo Bros). Окрім щорічних акцій, фонд закликає чоловіків цікавитись історією раку у власних родинах та приймати здоровіший спосіб життя. Також велика увага приділяється чоловічій депресії та біполярному розладу.

Від початку заснування Вусопадовий фонд зібрав 174 мільйони доларів по всьому світі.

Як взяти участь в акції

Для того, аби зробити свій внесок, необхідно зареєструватися сайті Movember до кінця листопада відрощувати вуса. Допускаються всі види і варіанти вусів. Під час акції друзі та знайомі учасника можуть жертвувати кошти від вашого імені в Movember Inc.

Також ви можете створити власну команду та організувати змагання. В кінці листопада проходить гала-вистава, де відзначають тих учасників та команди, які зібрали найбільші суми пожертвувань. Приємний бонус – винагороджують носіїв найкращих вусів місяця.

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Зірка "Піратів карибського моря" , "голодних ігор" та з "Любов'ю, Розі" Сем Клафлін закликав своїх фанатів взяти участь в акції.

Учасник британського гурту "One Direction" Ліам Джеймс Пейн теж приєднався до Вусопадового фонду.

Зірковий фотограф Грег Вільямс теж бере участь в компанії та закликає приєднатися своїх колег. Загалом, саме завдяки йому вищезгадані чоловіки доєдналися до руху.