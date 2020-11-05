Ежегодно в ноябре проходит усабрь. Ноябрь мужчины проводят без бритья, чтобы повысить осведомленность людей о проблемах мужского здоровья, таких как рак простаты и других онкологических заболеваний.

Если кто-то из ваших знакомых мужчин всегда брился наголо, но в ноябре начал отращивать колючую щетину и заявлять, что стал Братом Мо – не пугайтесь. Очевидно, с наступлением усабря он присоединился к движению The Movember Foundation.

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Что же такое усабрь и когда его придумали

В 1999 году на австралийском канале Seven Network вышел сюжет, в котором рассказывают о группе молодых людей из Аделаиды, на юге страны. Компания парней ввела термин "Movember" (усабрь) и придумала идею отращивать усы ради благотворительности в течение ноября.

Movember – это сочетание слов "усы" и ноябрь. Так как mo – усы в австралийском сленге, а november, соответственно, ноябрь. Во многих странах мира термин movember адаптируют. В Украине все просто – усабрь.

Ребята рассказали, что идея пришла в голову однажды ночью в пабе. Сперва группа единомышленников насчитывала 80 человек в Аделаиде, а затем стала общенациональным явлением.

В 2004 году 30 совсем других мужчин в Мельбурне организовали мероприятие, в течение которого они отращивали усы все 30 дней. Таким образом активисты хотели привлечь внимание к раку предстательной железы и мужской депрессии.

Уже в следующем году 500 человек собрали более 40 000 долларов для Австралийского фонда рака простаты. Тогда это стало самым большим пожертвованием, которое когда-либо получал этот фонд. Вот так и зародился The Movember Foundation – Усабрьский фонд.

Через три года после начала этого движения организации предоставили официальный статус благотворительной организации в Австралии.

В 2009 году Movember получил официальный статус благотворительной организации в США.

Уже в 2012 году The Global Journal занес Movember в сотню лучших неправительственных организаций.

Основная цель кампании

Основная цель Усабрьского фонда заключается в "изменении лица мужского здоровья". Так, благотворители стараются увеличить количество выявленного рака у мужчин на ранней стадии, обеспечить пациентам диагностику, эффективное лечение и снизить число смертей, которых можно избежать.

Основатели движения называют своих участников "Братьями Мо" (Mo Bros). Помимо ежегодных акций, фонд призывает мужчин интересоваться историей рака в собственных семьях и вести более здоровый образ жизни. Также большое внимание уделяется мужской депрессии и биполярному расстройству.

С начала основания Усабрьский фонд собрал 174 миллиона долларов по всему миру.

Как принять участие в акции

Для того, чтобы сделать свой вклад, необходимо зарегистрироваться сайте Movember и до конца ноября отращивать усы. Допускаются все виды и варианты усов. Во время акции друзья и знакомые участника могут жертвовать средства от его имени в Movember Inc.

Также вы можете создать собственную команду и организовать соревнования. В конце ноября проходит гала-спектакль, где отмечают тех участников и команды, которые собрали наибольшие суммы пожертвований. Приятный бонус – вознаграждают носителей лучших усов месяца.

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Звезда "Пиратов карибского моря", "Голодных игр" и с "Любовью, Рози" Сэм Клафлин призвал своих фанатов принять участие в акции.

Участник британской группы "One Direction" Лиам Джеймс Пейн тоже присоединился к Усабрьскому фонду.

Звездный фотограф Грэг Уильямс тоже участвует в компании и призывает присоединиться своих коллег. В общем, именно благодаря ему вышеупомянутые мужчины присоединились к движению.