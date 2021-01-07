Сонний параліч – перехідний стан між швидким сном і неспанням, триває кілька секунд або хвилин. Зустрічається у 18-40% людей як мінімум один раз в житті. Сонний параліч – не вивчене медичне явище.

Люди описують сонний параліч так: ви спите і чуєте, ніби в кімнату хтось зайшов і пересувається по ній. Вам стає дуже страшно і хочеться кричати, але ви не можете поворухнутися або відкрити рот, пише NHS.

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Чому виникає сонний параліч

Щоночі під час фази швидкого сну мозок відключає м'язову активність організму. Це потрібно, щоб тіло не рухалося під час сновидінь. Іноді цей механізм працює занадто сильно. Людина встигла прокинутися, а м'язова активність ще не запустилася.

Під час того людина сприймає своє місце перебування, але може проєктувати образи зі сновидінь в реальне життя. Тому можуть з'являтися галюцинації, пов'язані з почуттям, що в кімнаті є хтось ще.

В кого виникає сонний параліч

Сонний параліч може трапиться у будь-якої людини, але частіше у підлітків і молодих людей. За даними досліджень, сонний параліч зустрічається у 28% студентів. У зоні ризику любителі спати на спині, в такому положенні сонний параліч спостерігається в 3-4 рази частіше.

Як побороти сонний параліч

Знизити ризик можна шляхом поліпшення сну: добре висипатися, дотримуватися режиму сну, не забувати про регулярну фізичну активність, не переїдати перед сном і уникати алкоголю і кофеїну.