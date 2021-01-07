Сонный паралич – переходное состояние между быстрым сном и бодрствованием, длится несколько секунд или минут. Встречается у 18-40% людей как минимум один раз в жизни. Сонный паралич – не изученное медицинское явление.

Люди описывают сонный паралич так: вы спите и слышите, будто в комнату кто-то зашел и передвигается по ней. Вам становится очень страшно и хочется кричать, но вы не можете пошевелиться или открыть рот, пишет NHS.

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Почему возникает сонный паралич

Каждую ночь во время фазы быстрого сна мозг отключает мышечную активность организма. Это нужно, чтобы тело не двигалось во время сновидений. Иногда этот механизм работает слишком сильно. Человек успел проснуться, а мышечная активность еще не запустилась.

Во время этого человек воспринимает свое место пребывания, но может проектировать образы из сновидений в реальную жизнь. Поэтому могут появляться галлюцинации, связанные с чувством, что в комнате есть кто-то еще.

У кого возникает сонный паралич

Сонный паралич может случится у любого человека, но чаще у подростков и молодых людей. По данным исследований, сонный паралич встречается у 28% студентов. В зоне риска любители спать на спине, в таком положении сонный паралич наблюдается в 3-4 раза чаще.

Как побороть сонный паралич

Снизить риск можно путем улучшения сна: хорошо высыпаться, соблюдать режим сна, не забывать о регулярной физической активности, не переедать перед сном и избегать алкоголя и кофеина.