Вчені не знають, чому виникає розацеа. Хвороба може бути пов'язана зі спадковістю та екологічними факторами, але точно не виникає через погану гігієну і не заразна.
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Симптоми розацеа
Перші ознаки розацеа – почервоніння на носі, щоках, лобі та підборідді. Спочатку з'являється і зникає, а коли хвороба розвивається, зберігається назавжди. Також при розацеа виникають печіння та поколювання, коли людина вмивається або наносить на шкіру косметичні засоби.
Інші симптоми розацеа:
- суха шкіра;
- подразненні червоні очі;
- опухлі повіки.
Згодом може розвинутись ринофіма, захворювання, при якому збільшуються сальні залози носа та потовщується шкіра. Це ускладнення найчастіше зустрічається у чоловіків.
Як лікують розацеа
Щоб контролювати симптоми хвороби, потрібно уникати факторів, які провокують хворобу. Ось що може спричинити загострення:
- Гарячі напої та гостра їжа.
- Алкоголь.
- Сонячне світло.
- Вітер.
- Холодна чи спекотна погода.
- Стрес.
- Фізичне навантаження.
- Ліки, які розширюють кровоносні судини, зокрема деякі препарати для контролю артеріального тиску.
- Косметика.
Дерматолог може порекомендувати креми та гелі, які зменшують почервоніння, лазерну терапію чи лікування імпульсним світлом. При помірній та тяжкій формі розацеа з прищами лікар призначає антибіотики у вигляді таблеток.
Щоб хвороба протікала легше, також потрібно щодня наносити сонцезахисний крем з SPF не менше 30. Краще широкого спектра дії, який блокує ультрафіолетові промені А і Б. Його потрібно використовувати після будь-яких місцевих ліків і перед нанесенням будь-якої косметики.
Додатково захищати шкіру, наприклад, носити крислатий капелюх і уникати полуденного сонця. У холодну погоду захищати обличчя від вітру, носити шарф. Не терти обличчя і не торкатися його надто часто. Як догляд краще використовувати ніжні засоби для чутливої шкіри та уникати продуктів, які містять спирт.