Ученые не знают, почему возникает розацеа. Болезнь может быть связана с наследственностью и экологическими факторами, но точно не возникает из-за плохой гигиены и не заразна.

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Симптомы розацеа

Первые признаки розацеа – покраснение на носу, щеках, лбу и подбородке. Сначала появляется и исчезает, а когда болезнь развивается, сохраняется навсегда. Также при розацеа возникают жжение и покалывание, когда человек умывается или наносит на кожу косметические средства.

Другие симптомы розацеа:

сухая кожа;

раздражении красные глаза;

опухшие веки.

Впоследствии может развиться ринофима, заболевание, при котором увеличиваются сальные железы носа и утолщается кожа. Это осложнение чаще всего встречается у мужчин.

Как лечат розацеа

Чтобы контролировать симптомы болезни, нужно избегать факторов, которые провоцируют болезнь. Вот что может вызвать обострение:

Горячие напитки и острая пища. Алкоголь. Солнечный свет. Ветер. Холодная или жаркая погода. Стресс. Физическая нагрузка. Лекарства, которые расширяют кровеносные сосуды, в частности некоторые препараты для контроля артериального давления. Косметика.

Дерматолог может порекомендовать кремы и гели, которые уменьшают покраснение, лазерную терапию или лечение импульсным светом. При умеренной и тяжелой форме розацеа с прыщами врач назначает антибиотики в виде таблеток.

Чтобы болезнь протекала легче, также нужно ежедневно наносить солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Лучше широкого спектра действия, который блокирует ультрафиолетовые лучи А и Б. Его нужно использовать после любых местных лекарств и перед нанесением любой косметики.

Дополнительно защищать кожу, например, носить широкополую шляпу и избегать полуденного солнца. В холодную погоду защищать лицо от ветра, носить шарф. Не тереть лицо и не касаться его слишком часто. В качестве ухода лучше использовать нежные средства для чувствительной кожи и избегать продуктов, которые содержат спирт.