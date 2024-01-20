Во время дерматоскопии врач может увидеть, что не видно невооруженным глазом, например состояние клеток. Дерматоскоп может оценивать структуры на глубине дермы и записывать изображения для дальнейшего сравнения.
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Когда назначают дерматоскопию
Дерматоскопию проводят, чтобы:
- выявить раковые поражения кожи – меланому или базальноклеточный рак;
- диагностировать воспалительные, пигментные, инфекционные дерматозы;
- отслеживать другие кожные заболевания, например витилиго;
- определить заболевания волос, кожи головы и ногтей;
- обнаружить занозы.
Исследуемый участок должен быть чистым, без крема или мази. В остальном дерматоскопия не требует специальной подготовки.
Как происходит исследование
Дерматоскопию производят бесконтактным или контактным методом. При контактном методе стеклянная пластина инструмента сталкивается с очагом поражения через соединительную жидкость. Она повышает прозрачность рогового слоя, облегчая визуализацию более глубоких структур. Контактный метод дает лучшее освещение и качество изображения.
Последовательность обследования:
- врач наносит на кожу гель для ультразвуковой диагностики;
- осторожно прижимает дерматоскоп к участку кожи;
- осматривает кожу через дерматоскоп;
- получает увеличенное изображение поражения рассматриваемой кожи;
- изображения, собранные дерматоскопом, выводятся на компьютер и сохраняются для последующей оценки.
Чтобы избежать перекрестной инфекции в случае контактной дерматоскопии, врачи используют барьерную защиту – пищевую пленку или мягкие одноразовые пластиковые колпачки, надеваемые на устройство.
При бесконтактном методе кросс-поляризованная линза поглощает весь рассеянный свет и позволяет проходить через нее только света в одной плоскости без контакта линзы с кожей.