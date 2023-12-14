Насколько эффективно фотоомоложение кожи

Косметологи приписывают эффект омоложения процедуре, направленной на удаление дефектов кожи – пигментных пятен, покраснения, розцеа, сосудистых звездочек, поврежденных капилляров и веснушек.

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Как действует фотоомоложение кожи

Для этого используют интенсивную импульсную светотерапию, при которой световые волны проникают в ткани и влияют на пигмент кожи – меланин, кровяное железо, содержащее белок, гемоглобин и фоточувствительные пигменты. При удалении капилляров гемоглобин поглощает цвет и превращает его в тепло.

Высокая температура действует на стенку сосуда, кровь сворачивается и постепенно исчезает разрушенная стенка. В результате мелкие капилляры исчезают, а крупные становятся менее заметными. При удалении пигментации разрушается меланин и меланоциты, производящие клетки. После разрушения меланина кожа становится светлее, это помогает не только удалить пигментные пятна, но и улучшить цвет кожи в принципе.

Как подготовиться к фотоомоложению кожи

На первой консультации специалист предупреждает, что за неделю до процедуры нельзя посещать солярий и загорать. За две недели до процедуры не производить восковой эпиляции, химических пилингов и инъекций коллагена. Не пользоваться парфюмерией и дезодорантами в месте лечения до и после процедуры.

Не пить аспирин, противовоспалительные препараты и травяные добавки из-за риска кровотечения. Перед процедурой глаза пациента защищают очками, очищают от декоративной косметики, чувствительные зоны смазывают специальным гелем. Это не больно, но иногда неприятно.

Чаще чувствуется тепло, небольшое жжение, но интенсивной боли нет. Во время процедуры обходят родинки. Обычно процедуру делают без обезболивания. Время проведения всего около 15 – 20 минут. Если вдруг пациенту будет некомфортно, нужно сообщить врачу и он снизит мощность воздействия.

Побочные эффекты фотоомоложения кожи

Во время процедуры пациент чувствует стянутость кожи, зуд и жжение. После процедуры легкое покалывание, похожее на легкий солнечный ожог, покраснение, шелушение, припухлость. Это чувство проходит в течение 4 – 6 часов, припухлость проходит через несколько дней.

Редко пигмент кожи может поглощать слишком много световой энергии и образуются пузырьки или из-за разрушения меланина остаются темные или бледные участки кожи. Нельзя проходить процедуру при повышенной чувствительности кожи к солнцу. Если у пациента аллергический дерматит, процедура противопоказана.

Также нельзя делать фотоомоложение при приеме фотосенсибилизационных препаратов, увеличивающих светочувствительность кожи лекарства. Нельзя загорать в течение 1 – 2 месяцев до и после процедуры, а для защиты кожи следует использовать крем с SPF-защитой не менее 30.

Насколько эффективно фотоомоложение кожи

Эффекта сразу не будет. Результат зависит от исходного состояния кожи пациента. Насколько эффективна процедура оценивают примерно через 2 недели. Обычно проводят курсы терапии от 3 до 6 сеансов. Лучше не летом, чтобы избежать ожогов, фототерапию лучше проводить с октября по апрель.

Фотоомоложение дает некоторый косметический эффект после нескольких процедур путем того, что убирает сосудистые звездочки и пигментацию, но она не лишит глубоких мимических морщин. Поэтому не следует надеяться, что так можно омолодиться на 10 лет.