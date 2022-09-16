В інтернеті є дуже багато суперечливої інформації про мавпячу віспу, тому ми вирішили розібратися в найважливіших питаннях про це захворювання.

Також на тему: В Україні підтвердили перший випадок віспи мавп

Що таке мавпяча віспа

Мавпяча віспа – це вірус. Він належить до сімейства віспи, до якого входять вірус натуральної віспи, віруси верблюжої віспи та віруси коров’ячої віспи. Однак, оскільки назви в науці не завжди мають сенс, вітряна віспа не є вірусом віспи. Загалом віспу мавп варто називати віспою гризунів, оскільки вони є найбільш поширеними носіями вірусу.

Це не новий вірус, про нього відомо із 1970 року. За останні 50 років було кілька спалахів віспи мавп. Більшість із них виникли в Західній Африці. Нинішній спалах поширився майже в 100 країнах світу і триває довше, ніж будь-який інший попередній. Наразі ми не знаємо, чому це так, але перші дані свідчать про те, що варіант мавпячої віспи, пов’язаний із цим нинішнім спалахом, розвинувся та поширюється від людини до людини ефективніше, ніж раніше.

Наскільки небезпечна віспа мавп та які її симптоми

Є багато хвороб, які страшніші за мавпячу віспу. З точки зору охорони здоров’я COVID-19 все ще є набагато більшою проблемою, але це не означає, що ми можемо ігнорувати мавпячу віспу.

Віспа мавп зазвичай проходить сама по собі приблизно через 2 – 4 тижні, протягом цього часу утворюються болючі пухирі по усьому тілу. Також можуть виникнути ускладнення, які вимагають госпіталізації, особливо у дітей та людей з ослабленим імунітетом. Під час попередніх спалахів, рівень смертності досягав 3 – 6%, але під час цієї хвилі було зафіксовано кілька смертей у всьому світі і рівень смертності нижчий за 1%.

Після зараження симптоми зазвичай з'являються протягом 5 – 13 днів, але можуть виникати й через три тижні. Останні дані з поточного спалаху в США повідомляють про три найпоширеніші перші симптоми, про які люди повідомляють: лихоманка (41% повідомили про лихоманку як перший симптом), висип (41%) та озноб (16%).

Незалежно від початкових симптомів, пацієнти повідомили про кілька найчастіших симптомів: висип (100% повідомили, що мають висип у якийсь момент під час хвороби), гарячка (63%), озноб (59%), лімфаденопатія (збільшення лімфатичних вузлів, 59%), нездужання (загальний дискомфорт, 57%), міалгія (м’язові болі, 55%), головний біль (51%), ректальний біль (22%), гній або кров у калі (21%), біль у животі (12%), ректальна кровотеча (10%), блювання або нудота (9%).

Наскільки заразна мавпяча віспа

Вона менш заразна, ніж COVID-19 або грип. У минулому спалахи віспи мавп згасали, перш ніж широко поширюватися. Більшість експертів вважають, що найчастіше мавпяча віспа передається через інтимний контакт.

Це може бути контакт шкіра до шкіри, тривалі поцілунки, спільне користування рушниками тощо. Ризик вищий для людей, які мають кількох сексуальних партнерів, і він може бути вищим, якщо хтось має інші захворювання з висипаннями або ураженнями в області статевих органів. Також вищий ризик мають чоловіки, які займаються сексом з чоловіками.

Як зменшити ризик зараження

По-перше, якщо ви чи хтось із ваших знайомих мав контакт з хворим на мавпячу віспу – повідомте про це лікаря. Якщо ви не знаєте, чи мали контакт з хворим, але у вас виникли висипання, особливо в області статевих органів, будь ласка, утримайтеся від статевих стосунків, доки ви не відвідаєте лікаря та/або не пройдете тестування. Людям, хворим на віспу мавп, також слід намагатися триматися подалі від домашніх тварин, щоб не заразити їх.

Крім того, уникайте тісного фізичного контакту з кимось, хто має віспу мавп або подібні ураження, і уникайте, наскільки це можливо, дотиків до предметів і матеріалів, якими вони користуються. Часто мийте руки (з милом і водою або спиртовмісним дезінфікуючим засобом).

Деякі зміни в сексуальній активності також можуть знизити ризик зараження. Оскільки віспа мавп – це не тільки інфекція, що передається статевим шляхом, презервативів може бути недостатньо. Але ризик можна зменшити шляхом зменшення кількості партнерів.

В Європі та США в обмеженій кількості доступна вакцинація проти віспи мавп, яка створена на основі щеплення проти натуральної віспи. Вона має високі показники ефективності, але поки не відомо чи будуть її постачати в Україну.